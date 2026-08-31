https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/rus-ordusu-kiev-bolgesinde-bir-lojistik-merkezini-vurdu-1108379272.html

Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde bir lojistik merkezini vurdu

Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde bir lojistik merkezini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev Bölgesi’nde insansız hava araçları (İHA) ile bileşenlerinin depolandığı DHL Lojistik Merkezi’ni... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T17:43+0300

2026-08-31T17:43+0300

2026-08-31T17:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini vurmaya devam etti.Açıklamada, "Gün içinde saldırı maksatlı insansız hava araçlarıyla Kiev Bölgesi'ndeki Pogrebı yerleşiminde yer alan (çeşitli insansız hava araçları ve bileşenlerinin depolandığı) DHL Lojistik Merkezi vuruldu" ifadelerine yer verildi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre ayrıca:▪️ Borispol’de askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı Zammler Sklad adlı ticaret ve lojistik merkezi,▪️ Odesa Bölgesi’nde bir lojistik merkezi,▪️ Yujnıy limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108333855.html

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