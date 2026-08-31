https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/rus-ordusu-kiev-bolgesinde-bir-lojistik-merkezini-vurdu-1108379272.html
Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde bir lojistik merkezini vurdu
Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde bir lojistik merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev Bölgesi’nde insansız hava araçları (İHA) ile bileşenlerinin depolandığı DHL Lojistik Merkezi’ni... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T17:43+0300
2026-08-31T17:43+0300
2026-08-31T17:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini vurmaya devam etti.Açıklamada, "Gün içinde saldırı maksatlı insansız hava araçlarıyla Kiev Bölgesi'ndeki Pogrebı yerleşiminde yer alan (çeşitli insansız hava araçları ve bileşenlerinin depolandığı) DHL Lojistik Merkezi vuruldu" ifadelerine yer verildi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre ayrıca:▪️ Borispol’de askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı Zammler Sklad adlı ticaret ve lojistik merkezi,▪️ Odesa Bölgesi’nde bir lojistik merkezi,▪️ Yujnıy limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108333855.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde bir lojistik merkezini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev Bölgesi’nde insansız hava araçları (İHA) ile bileşenlerinin depolandığı DHL Lojistik Merkezi’ni vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini vurmaya devam etti.
Açıklamada, "Gün içinde saldırı maksatlı insansız hava araçlarıyla Kiev Bölgesi'ndeki Pogrebı yerleşiminde yer alan (çeşitli insansız hava araçları ve bileşenlerinin depolandığı) DHL Lojistik Merkezi vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre ayrıca:
▪️ Borispol’de askeri yüklerin depolandığı ve dağıtıldığı Zammler Sklad adlı ticaret ve lojistik merkezi,
▪️ Odesa Bölgesi’nde bir lojistik merkezi,
▪️ Yujnıy limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.