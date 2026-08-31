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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/real-madrid-malagayi-4-0-yendi-87-dakikada-oyuna-giren-arda-guler-dorduncu-golu-atti-1108354714.html
Real Madrid, Malaga'yı 4-0 yendi: 87. dakikada oyuna giren Arda Güler dördüncü golü attı
Real Madrid, Malaga'yı 4-0 yendi: 87. dakikada oyuna giren Arda Güler dördüncü golü attı
Sputnik Türkiye
İspanya 1. Futbol Ligi'nde Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Malaga'yı 4-0 yendi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
arda güler
jude bellingham
kylian mbappe
real madrid
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan üçüncü hafta maçında Real Madrid 19. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti.Maçın 26. dakikasında Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.Karşılaşmanın 87. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 91. dakikada takımının dördüncü golünü attı.
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arda güler, jude bellingham, kylian mbappe, real madrid
arda güler, jude bellingham, kylian mbappe, real madrid

Real Madrid, Malaga'yı 4-0 yendi: 87. dakikada oyuna giren Arda Güler dördüncü golü attı

02:44 31.08.2026
© AA / Pablo Garcia Sacristan Arda Güler
 Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA / Pablo Garcia Sacristan
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Malaga'yı 4-0 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan üçüncü hafta maçında Real Madrid 19. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti.
Maçın 26. dakikasında Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 91. dakikada takımının dördüncü golünü attı.
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