https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/fenerbahce-samsunsporu-2-0-yendi-ucuz-kurtulduk-1108354256.html
Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 yendi: 'Ucuz kurtulduk'
Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 yendi: 'Ucuz kurtulduk'
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Kulübü Başkanı... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T01:26+0300
2026-08-31T01:26+0300
2026-08-31T01:26+0300
spor
yüksel yıldırım
fenerbahçe
samsunspor
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Fenerbahçe, karşılaşmanın üçüncü dakikasında Vedat Muric ve 49'uncu dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Bizim de hedefimiz dediğim gibi beşinciliği kovalamak" dedi.Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan çok çok üstün bir takım olduğunu belirten Yıldırım, şunları ifade etti:Bu sene Türkiye'nin en genç kadrosunu kurduklarına dikkati çeken Yıldırım, Samsun'a yakışır bir futbol oynamayı hedeflediklerini dile getirdi.Yüksel Yıldırım, şöyle devam etti:Fenerbahçe'ye karşı santrforsuz oynadıklarını ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa, bizi yani, 2-0'la bana göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Bizim de hedefimiz dediğim gibi beşinciliği kovalamak. Olmazsa 6. oluruz, 7. oluruz ama yani Samunspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur. Bu kesin. Çünkü bizim sakatlarımız geldiğinde biz başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u izleyecek. O zamana kadar işte biz alabildiğimizce puan almaya çalışacağız. Çünkü ilk 5 hafta fikstürümüz çok zor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/galatasaray-ve-fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-fiksturu-aciklandi-ilk-rakipleri-belli-oldu-1108337059.html
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yüksel yıldırım, fenerbahçe, samsunspor
yüksel yıldırım, fenerbahçe, samsunspor
Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 yendi: 'Ucuz kurtulduk'
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım, ucuz kurtulduklarını söyleyerek, Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Fenerbahçe, karşılaşmanın üçüncü dakikasında Vedat Muric ve 49'uncu dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Bizim de hedefimiz dediğim gibi beşinciliği kovalamak" dedi.
Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan çok çok üstün bir takım olduğunu belirten Yıldırım, şunları ifade etti:
Bizim rakibimiz de değil. Bu arada Fenerbahçe'yi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı kutluyorum. Aynı kadro bugün burada devam etti. Biz bu maça elimizdeki kadroyla çıktık. Bu ne demek? 7 tane sakatımız vardı. Bunun 6 tanesi ilk 11 oyuncusuydu. Bu kadro işte elinden geldiğini yapıyor ama Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a karşı gücümüz bu sene geçen seneye göre daha zayıf gibi gözüküyor.
Bu sene Türkiye'nin en genç kadrosunu kurduklarına dikkati çeken Yıldırım, Samsun'a yakışır bir futbol oynamayı hedeflediklerini dile getirdi.
Yüksel Yıldırım, şöyle devam etti:
Türkiye'de böyle bir yapılanmayı yapan tek Türk takımıyız. Yani başka hiçbir başkan bizim gibi uzun dönem düşünemiyor. Biz burada bir sahiplik olduğu için yapılanmamızı öyle yapıyoruz. Hem yetiştiren hem yarışan bir Samsunspor olacak Türkiye liglerinde. Bugünkü maça gelirsek de Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet için geleceğini biliyorduk. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama maalesef Göztepe maçında nasıl 3. dakikada yediysek burada da yine 3. dakikada maç başladı. Gol yedik. İkinci yarı yine öyle oldu. Yani Samsunspor'un demek ki daha maçın başında bu gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması gerekiyor. Onun dışında bu kadar eksikle biz Fenerbahçe'ye karşı direndik. Gördünüz, Marius sakattı. Fatih Kaya oynuyordu.
Fenerbahçe'ye karşı santrforsuz oynadıklarını ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa, bizi yani, 2-0'la bana göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Bizim de hedefimiz dediğim gibi beşinciliği kovalamak. Olmazsa 6. oluruz, 7. oluruz ama yani Samunspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur. Bu kesin. Çünkü bizim sakatlarımız geldiğinde biz başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u izleyecek. O zamana kadar işte biz alabildiğimizce puan almaya çalışacağız. Çünkü ilk 5 hafta fikstürümüz çok zor" diye konuştu.