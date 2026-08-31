https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/fenerbahce-samsunsporu-2-0-yendi-ucuz-kurtulduk-1108354256.html

Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 yendi: 'Ucuz kurtulduk'

Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 yendi: 'Ucuz kurtulduk'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Kulübü Başkanı... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T01:26+0300

2026-08-31T01:26+0300

2026-08-31T01:26+0300

spor

yüksel yıldırım

fenerbahçe

samsunspor

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Fenerbahçe, karşılaşmanın üçüncü dakikasında Vedat Muric ve 49'uncu dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Bizim de hedefimiz dediğim gibi beşinciliği kovalamak" dedi.Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan çok çok üstün bir takım olduğunu belirten Yıldırım, şunları ifade etti:Bu sene Türkiye'nin en genç kadrosunu kurduklarına dikkati çeken Yıldırım, Samsun'a yakışır bir futbol oynamayı hedeflediklerini dile getirdi.Yüksel Yıldırım, şöyle devam etti:Fenerbahçe'ye karşı santrforsuz oynadıklarını ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa, bizi yani, 2-0'la bana göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Bizim de hedefimiz dediğim gibi beşinciliği kovalamak. Olmazsa 6. oluruz, 7. oluruz ama yani Samunspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur. Bu kesin. Çünkü bizim sakatlarımız geldiğinde biz başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u izleyecek. O zamana kadar işte biz alabildiğimizce puan almaya çalışacağız. Çünkü ilk 5 hafta fikstürümüz çok zor" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/galatasaray-ve-fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-fiksturu-aciklandi-ilk-rakipleri-belli-oldu-1108337059.html

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yüksel yıldırım, fenerbahçe, samsunspor