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Putin: Rusya Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme yolunda ilerliyor
Putin: Rusya Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme yolunda ilerliyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme yolunda ilerlediğini belirtti. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T18:40+0300
2026-08-31T18:40+0300
dünya
rusya
vladimir putin
bişkek
şi̇ö
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
hindistan
narendra modi
görüşme
ukrayna
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi.Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerinin istikrarlı şekilde güçlendiğini belirterek, Modi'nin iki ülke arasındaki ortaklığa gösterdiği kişisel ilginin bu sürece katkı sağladığını söyledi.Görüşme sırasında Modi, diğer konuların yanı sıra Ukrayna'ya da değindi, tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek ‘bu yönde ilerleme’ çağrısında bulundu. Modi, tüm bu konuların görüşülmesini önerdi, ayrıca Putin'in Eylül ayında Yeni Delhi'de katılacağı BRICS zirvesine ilişkin beklentilerini paylaştı.Putin, Hindistan Başbakanı’nın konuşmasının ardından, “Sayın Başbakan, çok teşekkür ederim. Biz zaten bu yolda ilerliyoruz” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/peskov-putin-si-gorusmesi-yapici-bir-atmosferde-gerceklesti-1108377654.html
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rusya, vladimir putin, bişkek, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), hindistan, narendra modi, görüşme, ukrayna
rusya, vladimir putin, bişkek, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), hindistan, narendra modi, görüşme, ukrayna

Putin: Rusya Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme yolunda ilerliyor

18:40 31.08.2026
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Sputnik / POOL
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Rus lider Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme yolunda ilerlediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerinin istikrarlı şekilde güçlendiğini belirterek, Modi'nin iki ülke arasındaki ortaklığa gösterdiği kişisel ilginin bu sürece katkı sağladığını söyledi.
Görüşme sırasında Modi, diğer konuların yanı sıra Ukrayna'ya da değindi, tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek ‘bu yönde ilerleme’ çağrısında bulundu. Modi, tüm bu konuların görüşülmesini önerdi, ayrıca Putin'in Eylül ayında Yeni Delhi'de katılacağı BRICS zirvesine ilişkin beklentilerini paylaştı.
Putin, Hindistan Başbakanı’nın konuşmasının ardından, “Sayın Başbakan, çok teşekkür ederim. Biz zaten bu yolda ilerliyoruz” diye konuştu.
Vladimir Putin ve Şi Cinping Bişkek'te - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
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Peskov: Putin-Şi görüşmesi yapıcı bir atmosferde gerçekleşti
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