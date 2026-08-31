https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/putin-rusya-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirme-yolunda-ilerliyor-1108381239.html

Putin: Rusya Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme yolunda ilerliyor

Putin: Rusya Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme yolunda ilerliyor

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme yolunda ilerlediğini belirtti. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T18:40+0300

2026-08-31T18:40+0300

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dünya

rusya

vladimir putin

bişkek

şi̇ö

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

hindistan

narendra modi

görüşme

ukrayna

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi.Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerinin istikrarlı şekilde güçlendiğini belirterek, Modi'nin iki ülke arasındaki ortaklığa gösterdiği kişisel ilginin bu sürece katkı sağladığını söyledi.Görüşme sırasında Modi, diğer konuların yanı sıra Ukrayna'ya da değindi, tüm sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek ‘bu yönde ilerleme’ çağrısında bulundu. Modi, tüm bu konuların görüşülmesini önerdi, ayrıca Putin'in Eylül ayında Yeni Delhi'de katılacağı BRICS zirvesine ilişkin beklentilerini paylaştı.Putin, Hindistan Başbakanı’nın konuşmasının ardından, “Sayın Başbakan, çok teşekkür ederim. Biz zaten bu yolda ilerliyoruz” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/peskov-putin-si-gorusmesi-yapici-bir-atmosferde-gerceklesti-1108377654.html

rusya

bişkek

hindistan

ukrayna

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Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, bişkek, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), hindistan, narendra modi, görüşme, ukrayna