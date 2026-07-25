https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/kremlin-sozcusu-peskov-kievin-tutumu-nedeniyle-ukraynadaki-catismanin-dondurulmasi-mumkun-degil-1107545816.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'daki çatışmanın 'dondurulması' mümkün değil
Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'daki çatışmanın 'dondurulması' mümkün değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Ukrayna'da çatışmanın 'dondurulmasına' yönelik açıklamasını değerlendirerek Kiev'in mevcut tutumu... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına yönelik açıklamasını değerlendirdi.Peskov açıklamasında, "Çatışmanın dondurulması bu haliyle mümkün değil" diyerek çatışmaların durdurulmasına yönelik şartların açık olduğunu belirtti.'Temel şart hedeflerimize ulaşmak'Peskov, Kiev'in gerekli kararları alması halinde her şeyin gün sonuna kadar sona erebileceğinin de altını çizdi.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tokayev'in çatışmanın dondurulmasına yönelik önerisine, Özel Askeri Operasyon'un gidişatını ayrıntılı şekilde anlatarak yanıt verdiğini söyledi.Peskov konuşmasında, "Kremlin açısından temel şart, hedeflerimize ulaşmamızdır" cümlesini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/tokayevden-putine-ukraynada-cozum-icin-istanbul-formulu-20-onerisi-1107544407.html
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kremlin, ukrayna, kiev, rusya, kasım cömert tokayev, vladimir putin, dmitriy peskov
kremlin, ukrayna, kiev, rusya, kasım cömert tokayev, vladimir putin, dmitriy peskov
Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'daki çatışmanın 'dondurulması' mümkün değil
20:56 25.07.2026 (güncellendi: 20:57 25.07.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Ukrayna'da çatışmanın 'dondurulmasına' yönelik açıklamasını değerlendirerek Kiev'in mevcut tutumu dikkate alındığında Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasının mümkün olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına yönelik açıklamasını değerlendirdi.
Peskov açıklamasında, "Çatışmanın dondurulması bu haliyle mümkün değil" diyerek çatışmaların durdurulmasına yönelik şartların açık olduğunu belirtti.
'Temel şart hedeflerimize ulaşmak'
Peskov, Kiev'in gerekli kararları alması halinde her şeyin gün sonuna kadar sona erebileceğinin de altını çizdi.
Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tokayev'in çatışmanın dondurulmasına yönelik önerisine, Özel Askeri Operasyon'un gidişatını ayrıntılı şekilde anlatarak yanıt verdiğini söyledi.
Peskov konuşmasında, "Kremlin açısından temel şart, hedeflerimize ulaşmamızdır" cümlesini vurguladı.