https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/kremlin-sozcusu-peskov-kievin-tutumu-nedeniyle-ukraynadaki-catismanin-dondurulmasi-mumkun-degil-1107545816.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'daki çatışmanın 'dondurulması' mümkün değil

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'daki çatışmanın 'dondurulması' mümkün değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Ukrayna'da çatışmanın 'dondurulmasına' yönelik açıklamasını değerlendirerek Kiev'in mevcut tutumu... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T20:56+0300

2026-07-25T20:56+0300

2026-07-25T20:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

kremlin

ukrayna

kiev

rusya

kasım cömert tokayev

vladimir putin

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_ea52a048c1a36a01ebb9bec08b683587.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına yönelik açıklamasını değerlendirdi.Peskov açıklamasında, "Çatışmanın dondurulması bu haliyle mümkün değil" diyerek çatışmaların durdurulmasına yönelik şartların açık olduğunu belirtti.'Temel şart hedeflerimize ulaşmak'Peskov, Kiev'in gerekli kararları alması halinde her şeyin gün sonuna kadar sona erebileceğinin de altını çizdi.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tokayev'in çatışmanın dondurulmasına yönelik önerisine, Özel Askeri Operasyon'un gidişatını ayrıntılı şekilde anlatarak yanıt verdiğini söyledi.Peskov konuşmasında, "Kremlin açısından temel şart, hedeflerimize ulaşmamızdır" cümlesini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/tokayevden-putine-ukraynada-cozum-icin-istanbul-formulu-20-onerisi-1107544407.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, ukrayna, kiev, rusya, kasım cömert tokayev, vladimir putin, dmitriy peskov