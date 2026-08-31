Peskov: Avrupa'nın Rusya'daki seçimlere ilişkin görüşü önem taşımıyor
© AA / Sefa KaracanKremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov
© AA / Sefa Karacan
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Batı'nın Eylül'de Rusya'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kaos çıkarmak istediğine dair Rus istihbarat raporunu değerlendiren Peskov, Batılı ülkelerin bu planlarının her zaman var olduğuna dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Rusya'daki seçimleri tanıyıp tanımamasının Rusya için bir önem arz etmediğini belirtti.
Peskov, Avrupalıların Rusya'daki seçimlere yönelik provokatif niyetlerinin geçmişte olduğunu, bugün de varlığını sürdürdüğünü ve gelecekte de olacağını, buna karşı gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.
Rus basınına konuşan Peskov, "Fiiliyatta Avrupalıların (seçim sonuçlarını) tanıyp tanımaması bizim için teferruat. Kendi siyasi sistemimiz, kendi siyasi sürecimiz var. Seçim kampanyası da tüm hızıyla devam ediyor" dedi.
Peskov, Avrupalıların Rusya'daki seçimlere yönelik provokatif niyetlerinin geçmişte olduğunu, bugün de varlığını sürdürdüğünü ve gelecekte de olacağını, buna karşı gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.
Rus basınına konuşan Peskov, "Fiiliyatta Avrupalıların (seçim sonuçlarını) tanıyp tanımaması bizim için teferruat. Kendi siyasi sistemimiz, kendi siyasi sürecimiz var. Seçim kampanyası da tüm hızıyla devam ediyor" dedi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ve Kiev rejiminin, Rusya'da Eylül'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kaos çıkarmak ve seçim sonuçlarını şimdiden şaibeli ilan etmek amacıyla kapsamlı bir stratejiyi devreye soktuğunu belirtmişti.
SVR, Batı merkezli kurumların yurt dışındaki Rus sistem dışı muhalif gruplarla işbirliği yaptığını ve bu yapılara finansal destek sağlandığını kaydetmişti.
SVR, Batı merkezli kurumların yurt dışındaki Rus sistem dışı muhalif gruplarla işbirliği yaptığını ve bu yapılara finansal destek sağlandığını kaydetmişti.
Yapılan açıklamada; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Avrupa Parlamentosu çatısı altında faaliyet gösteren bazı muhalif platformlara seçimleri boykot etme, halkı sivil itaatsizliğe sürükleme ve sandık başlarında provokasyonlar organize etme talimatı verildiği vurgulanmıştı.