https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/peskov-avrupanin-rusyadaki-secimlere-iliskin-gorusu-onem-tasimiyor-1108373332.html

Peskov: Avrupa'nın Rusya'daki seçimlere ilişkin görüşü önem taşımıyor

Peskov: Avrupa'nın Rusya'daki seçimlere ilişkin görüşü önem taşımıyor

Sputnik Türkiye

Batı'nın Eylül'de Rusya'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kaos çıkarmak istediğine dair Rus istihbarat raporunu değerlendiren Peskov, Batılı... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T14:54+0300

2026-08-31T14:54+0300

2026-08-31T14:54+0300

dünya

rusya

batı

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

avrupa konseyi

avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

dimitri peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Rusya'daki seçimleri tanıyıp tanımamasının Rusya için bir önem arz etmediğini belirtti.Peskov, Avrupalıların Rusya'daki seçimlere yönelik provokatif niyetlerinin geçmişte olduğunu, bugün de varlığını sürdürdüğünü ve gelecekte de olacağını, buna karşı gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.Rus basınına konuşan Peskov, "Fiiliyatta Avrupalıların (seçim sonuçlarını) tanıyp tanımaması bizim için teferruat. Kendi siyasi sistemimiz, kendi siyasi sürecimiz var. Seçim kampanyası da tüm hızıyla devam ediyor" dedi.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ve Kiev rejiminin, Rusya'da Eylül'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kaos çıkarmak ve seçim sonuçlarını şimdiden şaibeli ilan etmek amacıyla kapsamlı bir stratejiyi devreye soktuğunu belirtmişti.SVR, Batı merkezli kurumların yurt dışındaki Rus sistem dışı muhalif gruplarla işbirliği yaptığını ve bu yapılara finansal destek sağlandığını kaydetmişti.Yapılan açıklamada; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Avrupa Parlamentosu çatısı altında faaliyet gösteren bazı muhalif platformlara seçimleri boykot etme, halkı sivil itaatsizliğe sürükleme ve sandık başlarında provokasyonlar organize etme talimatı verildiği vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/svrden-batiya-secim-suclamasi-sandigi-hedef-aliyorlar-1108366782.html

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rusya, batı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa konseyi, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), dimitri peskov