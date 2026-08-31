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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/pasifikte-karina-kasirgasi-siddeti-dorduncu-kategoriye-yukseldi-1108376479.html
Pasifikte Karina Kasırgası: Şiddeti dördüncü kategoriye yükseldi
Pasifikte Karina Kasırgası: Şiddeti dördüncü kategoriye yükseldi
Sputnik Türkiye
Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Karina Kasırgası, ılık okyanus sularının etkisiyle kısa sürede hızla güçlenerek dördüncü kategoriye yükseldi. Kasırganın... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T16:29+0300
2026-08-31T16:41+0300
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pasifik okyanusu
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Pasifik Okyanusu'nda ilerleyen Karina Kasırgası'nın şiddeti dördüncü kategoriye yükseldi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), kasırganın açık denizde ilerlediğini ve şu anda karaya yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.Karina, perşembe günü tropikal fırtına olarak oluşmasının ardından pazar günü hızla güçlendi. Önce saatte 130 kilometre rüzgarla birinci kategori kasırgaya, yalnızca birkaç saat sonra ise saatte 205 kilometreye ulaşan rüzgarlarla üçüncü kategoriye yükseldi. Son açıklamayla kasırganın dördüncü kategoriye ulaştığı bildirildi.Kasırga pazar günü Meksika'nın Baja California Yarımadası'nın güney ucunun yaklaşık 1545 kilometre batı-güneybatısında bulunuyordu ve saatte 15 kilometre hızla batıya ilerliyordu.Meksika kıyıları için tehlikeli dalga uyarısıNHC'nin tahminlerine göre Karina'nın rotası kasırgayı Pasifik Okyanusu'nun daha açık kesimlerine taşıyacak ve karaya vurması beklenmiyor. Bu nedenle kıyı bölgeleri için kasırga uyarısı veya alarmı bulunmuyor.Ancak Karina'nın oluşturduğu büyük dalgaların önümüzdeki günlerde Meksika'nın güneybatı kıyıları ve Baja California Yarımadası'nı etkilemesi bekleniyor. Bu dalgaların kıyılarda hayati tehlike oluşturabilecek güçlü akıntılara neden olabileceği belirtildi.Karina'nın hafta ortasından itibaren kademeli olarak zayıflamaya başlaması bekleniyor.Pasifik'te ayrıca Lowell Tropikal Fırtınası da takip ediliyor. Hawaii'nin Hilo kentinin yaklaşık 1585 kilometre doğu-güneydoğusunda bulunan fırtınanın rüzgar hızı saatte 85 kilometreye ulaştı. Lowell'ın karaya yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmadığı ancak pazartesi gecesi veya salı günü kasırgaya dönüşebileceği tahmin ediliyor.
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meksika, pasifik okyanusu, abd, fırtına

Pasifikte Karina Kasırgası: Şiddeti dördüncü kategoriye yükseldi

16:29 31.08.2026 (güncellendi: 16:41 31.08.2026)
Pasifikte Karina Kasırgası
Pasifikte Karina Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
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Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Karina Kasırgası, ılık okyanus sularının etkisiyle kısa sürede hızla güçlenerek dördüncü kategoriye yükseldi. Kasırganın karaya vurması beklenmiyor ancak Meksika kıyılarında tehlikeli dalga ve akıntılara yol açabileceği belirtiliyor.
Pasifik Okyanusu'nda ilerleyen Karina Kasırgası'nın şiddeti dördüncü kategoriye yükseldi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), kasırganın açık denizde ilerlediğini ve şu anda karaya yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.
Karina, perşembe günü tropikal fırtına olarak oluşmasının ardından pazar günü hızla güçlendi. Önce saatte 130 kilometre rüzgarla birinci kategori kasırgaya, yalnızca birkaç saat sonra ise saatte 205 kilometreye ulaşan rüzgarlarla üçüncü kategoriye yükseldi. Son açıklamayla kasırganın dördüncü kategoriye ulaştığı bildirildi.
Kasırga pazar günü Meksika'nın Baja California Yarımadası'nın güney ucunun yaklaşık 1545 kilometre batı-güneybatısında bulunuyordu ve saatte 15 kilometre hızla batıya ilerliyordu.

Meksika kıyıları için tehlikeli dalga uyarısı

NHC'nin tahminlerine göre Karina'nın rotası kasırgayı Pasifik Okyanusu'nun daha açık kesimlerine taşıyacak ve karaya vurması beklenmiyor. Bu nedenle kıyı bölgeleri için kasırga uyarısı veya alarmı bulunmuyor.
Ancak Karina'nın oluşturduğu büyük dalgaların önümüzdeki günlerde Meksika'nın güneybatı kıyıları ve Baja California Yarımadası'nı etkilemesi bekleniyor. Bu dalgaların kıyılarda hayati tehlike oluşturabilecek güçlü akıntılara neden olabileceği belirtildi.
Karina'nın hafta ortasından itibaren kademeli olarak zayıflamaya başlaması bekleniyor.
Pasifik'te ayrıca Lowell Tropikal Fırtınası da takip ediliyor. Hawaii'nin Hilo kentinin yaklaşık 1585 kilometre doğu-güneydoğusunda bulunan fırtınanın rüzgar hızı saatte 85 kilometreye ulaştı. Lowell'ın karaya yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmadığı ancak pazartesi gecesi veya salı günü kasırgaya dönüşebileceği tahmin ediliyor.
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