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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/nepaldeki-sel-felaketinde-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-903e-yukseldi-1108357468.html
Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 903'e yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 903'e yükseldi
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Nepal- Çin sınırında meydana gelen selde kayıp kişiler arasında selden etkilenen bölgelerdeki çeşitli hidroelektrik projelerinde çalışan en az 933 işçinin... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 903'e yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaketin ardından, sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 903'e, kayıp kişilerin sayısının ise 592'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 247'ye yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, bölgede 10 bin 451 kişinin kurtarıldığını belirtti.Öte yandan yetkililer, kayıplar arasında selden etkilenen bölgelerdeki çeşitli hidroelektrik projelerinde çalışan en az 933 işçinin bulunduğunu bildirdi.Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının da 16'ya yükseldiği bildirilmişti.Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken başkent Katmandu'da bulunan Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'ne gelen kayıp yakınları, duvarlara asılan fotoğraf ve kayıp ilanlarını inceleyerek yakınlarından haber almaya çalışıyor.Uzmanlar, buzul çökmesini işaret ettiNepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.Sel öncesinde bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar ise selin, bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/nepal-tibet-sinirindaki-sel-felaketinde-can-kaybi-270e-yukseldi-1108290480.html
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Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 903'e yükseldi

09:57 31.08.2026
© AA / Safal Prakash ShresthaNepal sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor
Nepal sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA / Safal Prakash Shrestha
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Nepal- Çin sınırında meydana gelen selde kayıp kişiler arasında selden etkilenen bölgelerdeki çeşitli hidroelektrik projelerinde çalışan en az 933 işçinin olduğu belirlenirken ölü sayısı 903'e yükseldi.
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 903'e yükseldiği bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaketin ardından, sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 903'e, kayıp kişilerin sayısının ise 592'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 247'ye yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, bölgede 10 bin 451 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Öte yandan yetkililer, kayıplar arasında selden etkilenen bölgelerdeki çeşitli hidroelektrik projelerinde çalışan en az 933 işçinin bulunduğunu bildirdi.
Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının da 16'ya yükseldiği bildirilmişti.
Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken başkent Katmandu'da bulunan Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'ne gelen kayıp yakınları, duvarlara asılan fotoğraf ve kayıp ilanlarını inceleyerek yakınlarından haber almaya çalışıyor.

Uzmanlar, buzul çökmesini işaret etti

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.
Sel öncesinde bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.
Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar ise selin, bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.
Nepal'deki selde can kaybı 270'e çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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