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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/motorin-fiyatlarina-3-lira-60-kurus-zam-geliyor-ozel-tuketim-vergisi-1-eylul-itibariyla-fiyatlara-1108355945.html
Motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam geliyor: Özel Tüketim Vergisi 1 Eylül itibarıyla fiyatlara yansıyacak
Motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam geliyor: Özel Tüketim Vergisi 1 Eylül itibarıyla fiyatlara yansıyacak
Sputnik Türkiye
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi yeniden fiyatlara yansıtılıyor. Ağır vasıtalarda bir depoda 5 bin 400 liralık fark oluşacak. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T09:05+0300
2026-08-31T09:08+0300
ekonomi̇
motorin
zam
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
akaryakıt
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak.Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi Eylül ayı itibarıyla tedrici olarak fiyatlara yansıtılacak.3.60 lira zam geliyorEylül ayında motorinin litre fiyatına 3 lira Özel Tüketim Vergisi, 60 kuruş da Katma Değer Vergisi eklenecek. Böylece motorinde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 3,60 lira artış olacak.Motorin ne kadar olacak?Motorinin litresi İstanbul'da 81,08 liraya, Ankara'da 82,20 liraya, İzmir'de 82,47 liraya, doğu illerinde ise 83,93 liraya yükselecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/akaryakit-fiyatlari-dustu-motorine-536-tl-buyuk-indirim-1108280505.html
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motorin, zam, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, akaryakıt
motorin, zam, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, akaryakıt

Motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam geliyor: Özel Tüketim Vergisi 1 Eylül itibarıyla fiyatlara yansıyacak

09:05 31.08.2026 (güncellendi: 09:08 31.08.2026)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA
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Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi yeniden fiyatlara yansıtılıyor. Ağır vasıtalarda bir depoda 5 bin 400 liralık fark oluşacak.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak.
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi Eylül ayı itibarıyla tedrici olarak fiyatlara yansıtılacak.

3.60 lira zam geliyor

Eylül ayında motorinin litre fiyatına 3 lira Özel Tüketim Vergisi, 60 kuruş da Katma Değer Vergisi eklenecek. Böylece motorinde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 3,60 lira artış olacak.

Motorin ne kadar olacak?

Motorinin litresi İstanbul'da 81,08 liraya, Ankara'da 82,20 liraya, İzmir'de 82,47 liraya, doğu illerinde ise 83,93 liraya yükselecek.
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
EKONOMİ
Akaryakıt fiyatları düştü: Motorine 5,36 TL büyük i̇ndirim
27 Ağustos, 08:33
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