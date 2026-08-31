https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/motorin-fiyatlarina-3-lira-60-kurus-zam-geliyor-ozel-tuketim-vergisi-1-eylul-itibariyla-fiyatlara-1108355945.html
Motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam geliyor: Özel Tüketim Vergisi 1 Eylül itibarıyla fiyatlara yansıyacak
Motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam geliyor: Özel Tüketim Vergisi 1 Eylül itibarıyla fiyatlara yansıyacak
Sputnik Türkiye
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi yeniden fiyatlara yansıtılıyor. Ağır vasıtalarda bir depoda 5 bin 400 liralık fark oluşacak. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T09:05+0300
2026-08-31T09:05+0300
2026-08-31T09:08+0300
ekonomi̇
motorin
zam
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
akaryakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089040265_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e3c9ebba6d123a524745ecc55a66d59e.jpg
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak.Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi Eylül ayı itibarıyla tedrici olarak fiyatlara yansıtılacak.3.60 lira zam geliyorEylül ayında motorinin litre fiyatına 3 lira Özel Tüketim Vergisi, 60 kuruş da Katma Değer Vergisi eklenecek. Böylece motorinde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 3,60 lira artış olacak.Motorin ne kadar olacak?Motorinin litresi İstanbul'da 81,08 liraya, Ankara'da 82,20 liraya, İzmir'de 82,47 liraya, doğu illerinde ise 83,93 liraya yükselecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/akaryakit-fiyatlari-dustu-motorine-536-tl-buyuk-indirim-1108280505.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089040265_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_33102f05fc9ed3a0a82425e50dbf7c50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorin, zam, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, akaryakıt
motorin, zam, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, akaryakıt
Motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam geliyor: Özel Tüketim Vergisi 1 Eylül itibarıyla fiyatlara yansıyacak
09:05 31.08.2026 (güncellendi: 09:08 31.08.2026)
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi yeniden fiyatlara yansıtılıyor. Ağır vasıtalarda bir depoda 5 bin 400 liralık fark oluşacak.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak.
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi Eylül ayı itibarıyla tedrici olarak fiyatlara yansıtılacak.
Eylül ayında motorinin litre fiyatına 3 lira Özel Tüketim Vergisi, 60 kuruş da Katma Değer Vergisi eklenecek. Böylece motorinde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 3,60 lira artış olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 81,08 liraya, Ankara'da 82,20 liraya, İzmir'de 82,47 liraya, doğu illerinde ise 83,93 liraya yükselecek.