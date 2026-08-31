https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/motorin-fiyatlarina-3-lira-60-kurus-zam-geliyor-ozel-tuketim-vergisi-1-eylul-itibariyla-fiyatlara-1108355945.html

Motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam geliyor: Özel Tüketim Vergisi 1 Eylül itibarıyla fiyatlara yansıyacak

Motorin fiyatlarına 3 lira 60 kuruş zam geliyor: Özel Tüketim Vergisi 1 Eylül itibarıyla fiyatlara yansıyacak

Sputnik Türkiye

Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi yeniden fiyatlara yansıtılıyor. Ağır vasıtalarda bir depoda 5 bin 400 liralık fark oluşacak. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T09:05+0300

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2026-08-31T09:08+0300

ekonomi̇

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zam

brent petrol

brent petrolün varil fiyatı

akaryakıt

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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak.Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi Eylül ayı itibarıyla tedrici olarak fiyatlara yansıtılacak.3.60 lira zam geliyorEylül ayında motorinin litre fiyatına 3 lira Özel Tüketim Vergisi, 60 kuruş da Katma Değer Vergisi eklenecek. Böylece motorinde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 3,60 lira artış olacak.Motorin ne kadar olacak?Motorinin litresi İstanbul'da 81,08 liraya, Ankara'da 82,20 liraya, İzmir'de 82,47 liraya, doğu illerinde ise 83,93 liraya yükselecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/akaryakit-fiyatlari-dustu-motorine-536-tl-buyuk-indirim-1108280505.html

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motorin, zam, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, akaryakıt