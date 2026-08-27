https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/akaryakit-fiyatlari-dustu-motorine-536-tl-buyuk-indirim-1108280505.html

Akaryakıt fiyatları düştü: Motorine 5,36 TL büyük i̇ndirim

Akaryakıt fiyatları düştü: Motorine 5,36 TL büyük i̇ndirim

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından motorinin litre fiyatına 5,36 TL indirim yapıldı. 27 Ağustos 2026 gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

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Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, yurt içi akaryakıt tarifelerine doğrudan yansıdı. Ham petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemenin etkisiyle araç sahiplerinin uzun süredir beklediği indirim haberi gece yarısı geldi.27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla motorin grubunda 5,36 TL indirim uygulamaya alındı ve yeni rakamlar istasyon tabelalarına yansıtıldı.Motorin fiyatları 80 TL seviyesinin altına i̇ndiGece yarısı yürürlüğe giren tarife değişikliğiyle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul genelinde 77,37 TL, Ankara’da 78,47 TL ve İzmir’de 78,76 TL seviyelerine geriledi. Doğu illerinde ise pompa satış fiyatı ortalama 80,21 TL düzeyine çekildi.Benzin ve LPG (otogaz) grubunda ise bu turda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.27 Ağustos 2026 i̇l i̇l güncel akaryakıt fiyatlarıİndirim sonrası megakentler ve bölgelere göre uygulanan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde listelendi:Akaryakıt dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşulları doğrultusunda istasyonlar arasında kuruşluk küçük farklar görülebileceği belirtiliyor.

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