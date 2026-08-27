https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/akaryakit-fiyatlari-dustu-motorine-536-tl-buyuk-indirim-1108280505.html
Akaryakıt fiyatları düştü: Motorine 5,36 TL büyük i̇ndirim
Akaryakıt fiyatları düştü: Motorine 5,36 TL büyük i̇ndirim
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından motorinin litre fiyatına 5,36 TL indirim yapıldı. 27 Ağustos 2026 gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, yurt içi akaryakıt tarifelerine doğrudan yansıdı. Ham petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemenin etkisiyle araç sahiplerinin uzun süredir beklediği indirim haberi gece yarısı geldi.27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla motorin grubunda 5,36 TL indirim uygulamaya alındı ve yeni rakamlar istasyon tabelalarına yansıtıldı.Motorin fiyatları 80 TL seviyesinin altına i̇ndiGece yarısı yürürlüğe giren tarife değişikliğiyle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul genelinde 77,37 TL, Ankara’da 78,47 TL ve İzmir’de 78,76 TL seviyelerine geriledi. Doğu illerinde ise pompa satış fiyatı ortalama 80,21 TL düzeyine çekildi.Benzin ve LPG (otogaz) grubunda ise bu turda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.27 Ağustos 2026 i̇l i̇l güncel akaryakıt fiyatlarıİndirim sonrası megakentler ve bölgelere göre uygulanan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde listelendi:Akaryakıt dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşulları doğrultusunda istasyonlar arasında kuruşluk küçük farklar görülebileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sgkda-18-yillik-donem-sona-erdi-devlet-katkisi-kaldirildi-1108279921.html
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Akaryakıt fiyatları düştü: Motorine 5,36 TL büyük i̇ndirim
08:33 27.08.2026 (güncellendi: 08:34 27.08.2026)
Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından motorinin litre fiyatına 5,36 TL indirim yapıldı. 27 Ağustos 2026 gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları yeniden şekillendi. İşte büyükşehirlerde geçerli yeni tarife.
Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, yurt içi akaryakıt tarifelerine doğrudan yansıdı. Ham petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemenin etkisiyle araç sahiplerinin uzun süredir beklediği indirim haberi gece yarısı geldi.
27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla motorin grubunda 5,36 TL indirim uygulamaya alındı ve yeni rakamlar istasyon tabelalarına yansıtıldı.
Motorin fiyatları 80 TL seviyesinin altına i̇ndi
Gece yarısı yürürlüğe giren tarife değişikliğiyle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul genelinde 77,37 TL, Ankara’da 78,47 TL ve İzmir’de 78,76 TL seviyelerine geriledi. Doğu illerinde ise pompa satış fiyatı ortalama 80,21 TL düzeyine çekildi.
Benzin ve LPG (otogaz) grubunda ise bu turda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.
27 Ağustos 2026 i̇l i̇l güncel akaryakıt fiyatları
İndirim sonrası megakentler ve bölgelere göre uygulanan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde listelendi:
İstanbul Avrupa Yakası:Benzin:
74,29 TLMotorin:
77,43 TLLPG:
33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:Benzin:
74,13 TLMotorin:
77,27 TLLPG:
33,19 TL
Ankara:Benzin:
75,26 TLMotorin:
78,53 TLLPG:
33,89 TL
İzmir:Benzin:
75,57 TLMotorin:
78,83 TLLPG:
33,79 TL
Akaryakıt dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşulları doğrultusunda istasyonlar arasında kuruşluk küçük farklar görülebileceği belirtiliyor.