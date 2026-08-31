https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/messi-arjantin-milli-takimindan-ayrildigini-acikladi-1108380568.html

Messi, Arjantin Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı

Messi, Arjantin Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı

Sputnik Türkiye

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile ikincilik yaşayan Lionel Messi, milli takımdan ayrılacağını açıkladı: Bu, canımı acıtan ve ruhumu yaralayan bir karardı ancak artık zamanının geldiğini anlıyorum. Detaylar haberde...

2026-08-31T18:20+0300

2026-08-31T18:20+0300

2026-08-31T18:33+0300

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messi

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Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'ndan ayrılacağını açıkladı.Messi, kararını Instagram hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Arjantinli yıldız, açıklamasında "Herkese Arjantin Milli Takımı'ndan ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Bu, canımı acıtan ve ruhumu yaralayan bir karardı ancak artık zamanının geldiğini anlıyorum" ifadelerini kullandı.39 yaşındaki Messi'nin kararı, babasını kaybetmesinin ve Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nda ikincilik elde etmesinin ardından geldi.Arjantinli yıldız, milli takım formasıyla uzun yıllar ülkesinin en önemli futbolcusu olarak öne çıktı. Messi, Arjantin ile 2021 Copa America ve 2022 Dünya Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2024 Copa America zaferi yaşadı.2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Messi, turnuvanın ardından milli takım kariyerinin son bölümüne girmişti.Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceği, son dönemde özellikle yaşının ilerlemesi ve yoğun maç programı nedeniyle tartışılıyordu. 2026 Dünya Kupası'nın ardından gelen ayrılık kararıyla yıldız futbolcunun milli takım kariyeri sona ermiş oldu.Babasını kaybetmiştiMessi, 68 yaşında yaşamını yitiren babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi’nin vefatıyla büyük bir acı yaşamıştı. Babasının cenaze merasimi için doğup büyüdüğü Arjantin'in Rosario kentine giden 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yürek burkan bir açıklama paylaşmıştı.Paylaşımında babasının gidişine inanmakta güçlük çektiğini belirten Arjantinli yıldız, yeşil sahalara veda edebileceğinin sinyalini verdi. Yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren efsane oyuncu, "Sadece futbol oynadım ve şimdi bunu daha ne kadar yapacağım konusunda ciddi şüphelerim var. En başından beri yanımdaydın, sona çok az kalmıştı. Neden biraz daha dayanamadın da birlikte bitiremedik?" ifadelerini kullanarak futbolu bırakma noktasında ciddi tereddütleri olduğunu aktardı.2026 Dünya Kupası finali ve babasına verdiği sözSosyal medya paylaşımında 2026 Dünya Kupası sürecinde yaşanan bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkaran Arjantinli kaptan, babasının ağır sağlık sorunları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya gelemediğini belirtti. Babasının son bir kez daha Dünya Kupası'nda oynamasını çok istediğini aktaran Messi, hastalıktan dolayı iletişim kurmakta zorlandıklarını ifade etti.Arjantin'in İspanya'ya mağlup olduğu final maçına da değinen yıldız isim, şampiyonluk kupasını babasına getirebilmek için fiziksel sınırlarını sonuna kadar zorladığını ancak bunu başaramadığını vurguladı. Babasının kendisi için hem bir baba hem bir dost hem de bir menajer olduğunu kaydeden Messi, kendi çocuklarını da babasının kendisini yetiştirdiği gibi yetiştireceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lionel-messi-2026-dunya-kupasinda-tarihe-gecti-gozyaslarini-tutamadi-maradonanin-rekoru-da-artik-1107097221.html

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