Mekke Ortak Savunma Anlaşması için ilk toplantı İstanbul'da başladı: Masadaki kritik başlıklar ne?
12:57 31.08.2026 (güncellendi: 13:26 31.08.2026)
© Dışişleri BakanlığıMekke Anlaşmasına ilişkin ilk toplantı İstanbul'da başladı
© Dışişleri Bakanlığı
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor.Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıda üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları bir araya geldi.
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor. Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir bulunuyor. Suudi Arabistan'dan ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili toplantıya katıldı.
Toplantı öncesinde heyetlerin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.
🇹🇷🇵🇰🇸🇦 Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da başladı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 31, 2026
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları İstanbul'da buluştu
🛡️ Ortak savunma
🤝 Askeri işbirliği
🏭 Savunma sanayisi
🎯 Ortak… pic.twitter.com/gAVigUSg8A
‘Ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesi’ gündemde
AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre komitenin toplantısında bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerinin yanı sıra üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor.
Bu kapsamda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin artırılması, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve ortak askeri faaliyetlerin güçlendirilmesi değerlendirilecek.
Savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin de toplantının gündeminde olması bekleniyor. Ortak üretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile savunma teknolojileri alanında işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik seçeneklerin ele alınacağı belirtiliyor.
‘Terörle mücadelede üç ülke arasındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi de görüşülecek’ başlıklar arasında yer alıyor.
Yol haritası oluşturulacak
Toplantıda ayrıca Komitenin çalışmalarını destekleyecek Sekretaryanın ve diğer ilgili mekanizmaların nasıl yapılandırılacağı konusunda çerçevenin belirlenmesi planlanıyor.
Komitenin ortak faaliyet alanlarında yürüteceği çalışmalar ve ilerleyen süreçte atılacak adımlar için bir yol haritası oluşturulması da toplantının hedefleri arasında bulunuyor.
Anlaşmayla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel güvenlik konusunda ortak sorumluluk üstlenmesi ve üç ülke arasındaki koordinasyonun kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor.
Mekke Anlaşması nedir, neler içeriyor?
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.
Anlaşmayla ilgili ortak açıklama şöyle:
"İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.
Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.
Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."