https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/mekke-ortak-savunma-anlasmasi-icin-ilk-toplanti-istanbulda-basladi-masadaki-kritik-basliklar-ne-1108365864.html

Mekke Ortak Savunma Anlaşması için ilk toplantı İstanbul'da başladı: Masadaki kritik başlıklar ne?

Mekke Ortak Savunma Anlaşması için ilk toplantı İstanbul'da başladı: Masadaki kritik başlıklar ne?

Sputnik Türkiye

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T12:57+0300

2026-08-31T12:57+0300

2026-08-31T13:26+0300

dünya

mekke ortak savunma anlaşması

türkiye

pakistan

suudi arabistan

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Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor. Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir bulunuyor. Suudi Arabistan'dan ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili toplantıya katıldı.Toplantı öncesinde heyetlerin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.‘Ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesi’ gündemdeAA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre komitenin toplantısında bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerinin yanı sıra üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor.Bu kapsamda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin artırılması, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve ortak askeri faaliyetlerin güçlendirilmesi değerlendirilecek.Savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin de toplantının gündeminde olması bekleniyor. Ortak üretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile savunma teknolojileri alanında işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik seçeneklerin ele alınacağı belirtiliyor.‘Terörle mücadelede üç ülke arasındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi de görüşülecek’ başlıklar arasında yer alıyor.Yol haritası oluşturulacakToplantıda ayrıca Komitenin çalışmalarını destekleyecek Sekretaryanın ve diğer ilgili mekanizmaların nasıl yapılandırılacağı konusunda çerçevenin belirlenmesi planlanıyor.Komitenin ortak faaliyet alanlarında yürüteceği çalışmalar ve ilerleyen süreçte atılacak adımlar için bir yol haritası oluşturulması da toplantının hedefleri arasında bulunuyor.Anlaşmayla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel güvenlik konusunda ortak sorumluluk üstlenmesi ve üç ülke arasındaki koordinasyonun kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor.Mekke Anlaşması nedir, neler içeriyor? Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.Anlaşmayla ilgili ortak açıklama şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/korfezde-gerilim-tirmanirken-istanbulda-mekke-zirvesi-3-ulkenin-ordusu-tek-cati-altinda-mi-1108359309.html

pakistan

suudi arabistan

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mekke ortak savunma anlaşması, türkiye, pakistan, suudi arabistan