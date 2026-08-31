https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/korfezde-gerilim-tirmanirken-istanbulda-mekke-zirvesi-3-ulkenin-ordusu-tek-cati-altinda-mi-1108359309.html

Körfez'de gerilim tırmanırken İstanbul’da 'Mekke' zirvesi: 3 ülkenin ordusu tek çatı altında mı birleşiyor?

Körfez'de gerilim tırmanırken İstanbul’da 'Mekke' zirvesi: 3 ülkenin ordusu tek çatı altında mı birleşiyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bakan ve komutanları Mekke Savunma Anlaşması için İstanbul'da toplandı. Kolektif savunma paktının detayları haberimizde.

2026-08-31T11:11+0300

2026-08-31T11:11+0300

2026-08-31T11:11+0300

savunma

hakan fidan

muhammed i̇shak dar

faysal bin ferhan

i̇stanbul

suudi arabistan

pakistan

milli savunma bakanı

türkiye

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Küresel jeopolitikte taşları yerinden oynatan tarihi savunma ittifakında en kritik eşik aşılıyor. 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de imzalanan ve taraf ülkelerden birine yapılacak saldırıyı tüm taraflara yapılmış sayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bugün İstanbul’da düzenlenen tarihi bir toplantıyla operasyonel sürece taşınıyor. Üç ülkenin dışişleri, savunma ve askeri tepe yönetimini bir araya getiren Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, kurumsal yapının temellerini atmak üzere ilk kez masaya oturdu.Üç ülkenin güvenlik ve diplomasi kurmayları İstanbul'daZirve, bölgedeki karar alma mekanizmalarını tek çatı altında toplayan dev bir temsiliyete sahne oluyor. Türkiye heyetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu liderlik ediyor.Pakistan tarafında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile Kara Kuvvetleri Komutanı ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir yer alıyor. Suudi Arabistan heyetini ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili temsil ediyor.Birlikte çalışabilirlik, ortak üretim ve daimi sekretaryaToplantının ana gündemini; üç ülkenin orduları arasında birlikte çalışabilirlik kapasitesinin artırılması, ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi ve terörle mücadelede müşterek adımlar oluşturuyor. Sadece kağıt üstünde bir ittifakın ötesine geçmeyi hedefleyen zirvede, savunma sanayiinde ortak üretim ve ortak AR-GE projeleri masaya yatırılıyor. Süreci kalıcı kılacak daimi bir sekretarya kurulması, istihbarat paylaşımı, lojistik entegrasyon ve ortak kriz yönetimi mekanizmalarının çerçevesi belirleniyor.Körfez hattındaki enerji krizi ve i̇ttifakın genişleme sinyaliKritik toplantı; Körfez'deki enerji altyapılarına yönelik tehditler, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki risklerin tırmandığı hassas bir jeopolitik atmosferde gerçekleşiyor. Uluslararası hukuka saygılı yeni aktörlerin katılımına açık olan paktın, İstanbul'daki kararlarla birlikte yalnızca siyasi bir mutabakat metni olmaktan çıkıp bütünleşik bir bölgesel savunma mimarisine dönüşmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-iranin-korfez-ulkelerine-misillemeleri-ben-dahil-herkesi-sasirtti-1108358923.html

i̇stanbul

suudi arabistan

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hakan fidan, muhammed i̇shak dar, faysal bin ferhan, i̇stanbul, suudi arabistan, pakistan, milli savunma bakanı, türkiye