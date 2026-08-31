https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/korfezde-gerilim-tirmanirken-istanbulda-mekke-zirvesi-3-ulkenin-ordusu-tek-cati-altinda-mi-1108359309.html
Körfez'de gerilim tırmanırken İstanbul’da 'Mekke' zirvesi: 3 ülkenin ordusu tek çatı altında mı birleşiyor?
Körfez'de gerilim tırmanırken İstanbul’da 'Mekke' zirvesi: 3 ülkenin ordusu tek çatı altında mı birleşiyor?
Sputnik Türkiye
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bakan ve komutanları Mekke Savunma Anlaşması için İstanbul'da toplandı. Kolektif savunma paktının detayları haberimizde.
2026-08-31T11:11+0300
2026-08-31T11:11+0300
2026-08-31T11:11+0300
savunma
hakan fidan
muhammed i̇shak dar
faysal bin ferhan
i̇stanbul
suudi arabistan
pakistan
milli savunma bakanı
türkiye
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Küresel jeopolitikte taşları yerinden oynatan tarihi savunma ittifakında en kritik eşik aşılıyor. 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de imzalanan ve taraf ülkelerden birine yapılacak saldırıyı tüm taraflara yapılmış sayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bugün İstanbul’da düzenlenen tarihi bir toplantıyla operasyonel sürece taşınıyor. Üç ülkenin dışişleri, savunma ve askeri tepe yönetimini bir araya getiren Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, kurumsal yapının temellerini atmak üzere ilk kez masaya oturdu.Üç ülkenin güvenlik ve diplomasi kurmayları İstanbul'daZirve, bölgedeki karar alma mekanizmalarını tek çatı altında toplayan dev bir temsiliyete sahne oluyor. Türkiye heyetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu liderlik ediyor.Pakistan tarafında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile Kara Kuvvetleri Komutanı ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir yer alıyor. Suudi Arabistan heyetini ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili temsil ediyor.Birlikte çalışabilirlik, ortak üretim ve daimi sekretaryaToplantının ana gündemini; üç ülkenin orduları arasında birlikte çalışabilirlik kapasitesinin artırılması, ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi ve terörle mücadelede müşterek adımlar oluşturuyor. Sadece kağıt üstünde bir ittifakın ötesine geçmeyi hedefleyen zirvede, savunma sanayiinde ortak üretim ve ortak AR-GE projeleri masaya yatırılıyor. Süreci kalıcı kılacak daimi bir sekretarya kurulması, istihbarat paylaşımı, lojistik entegrasyon ve ortak kriz yönetimi mekanizmalarının çerçevesi belirleniyor.Körfez hattındaki enerji krizi ve i̇ttifakın genişleme sinyaliKritik toplantı; Körfez'deki enerji altyapılarına yönelik tehditler, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki risklerin tırmandığı hassas bir jeopolitik atmosferde gerçekleşiyor. Uluslararası hukuka saygılı yeni aktörlerin katılımına açık olan paktın, İstanbul'daki kararlarla birlikte yalnızca siyasi bir mutabakat metni olmaktan çıkıp bütünleşik bir bölgesel savunma mimarisine dönüşmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-iranin-korfez-ulkelerine-misillemeleri-ben-dahil-herkesi-sasirtti-1108358923.html
i̇stanbul
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hakan fidan, muhammed i̇shak dar, faysal bin ferhan, i̇stanbul, suudi arabistan, pakistan, milli savunma bakanı, türkiye
hakan fidan, muhammed i̇shak dar, faysal bin ferhan, i̇stanbul, suudi arabistan, pakistan, milli savunma bakanı, türkiye
Körfez'de gerilim tırmanırken İstanbul’da 'Mekke' zirvesi: 3 ülkenin ordusu tek çatı altında mı birleşiyor?
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan üst düzey komite İstanbul'da toplandı. NATO'nun 5. maddesine benzer kolektif savunma ilkesini hayata geçirecek tarihi zirvede orduların ortak yol haritası çiziliyor.
Küresel jeopolitikte taşları yerinden oynatan tarihi savunma ittifakında en kritik eşik aşılıyor. 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de imzalanan ve taraf ülkelerden birine yapılacak saldırıyı tüm taraflara yapılmış sayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bugün İstanbul’da düzenlenen tarihi bir toplantıyla operasyonel sürece taşınıyor. Üç ülkenin dışişleri, savunma ve askeri tepe yönetimini bir araya getiren Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, kurumsal yapının temellerini atmak üzere ilk kez masaya oturdu.
Üç ülkenin güvenlik ve diplomasi kurmayları İstanbul'da
Zirve, bölgedeki karar alma mekanizmalarını tek çatı altında toplayan dev bir temsiliyete sahne oluyor. Türkiye heyetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
liderlik ediyor.
Pakistan
tarafında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar
, Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif
ile Kara Kuvvetleri Komutanı ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir
yer alıyor. Suudi Arabistan
heyetini ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan
, Savunma Bakanı Halid bin Selman
ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili
temsil ediyor.
Birlikte çalışabilirlik, ortak üretim ve daimi sekretarya
Toplantının ana gündemini; üç ülkenin orduları arasında birlikte çalışabilirlik kapasitesinin artırılması, ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi ve terörle mücadelede müşterek adımlar oluşturuyor. Sadece kağıt üstünde bir ittifakın ötesine geçmeyi hedefleyen zirvede, savunma sanayiinde ortak üretim ve ortak AR-GE projeleri masaya yatırılıyor. Süreci kalıcı kılacak daimi bir sekretarya kurulması, istihbarat paylaşımı, lojistik entegrasyon ve ortak kriz yönetimi mekanizmalarının çerçevesi belirleniyor.
Körfez hattındaki enerji krizi ve i̇ttifakın genişleme sinyali
Kritik toplantı; Körfez'deki
enerji altyapılarına yönelik tehditler, Hürmüz Boğazı
ve Babülmendep çevresindeki risklerin tırmandığı hassas bir jeopolitik atmosferde gerçekleşiyor. Uluslararası hukuka saygılı yeni aktörlerin katılımına açık olan paktın, İstanbul'daki
kararlarla birlikte yalnızca siyasi bir mutabakat metni olmaktan çıkıp bütünleşik bir bölgesel savunma mimarisine
dönüşmesi öngörülüyor.