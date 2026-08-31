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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kuzey-kibris-cumhurbaskani-erhurman-aramalara-dair-son-bilgiyi-verdi-yarin-robotik-dalis-yapilacak-1108373100.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman aramalara dair son bilgiyi verdi: 'Yarın robotik dalış yapılacak'
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman aramalara dair son bilgiyi verdi: 'Yarın robotik dalış yapılacak'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama çalışmalarına dair son bilgiyi verdi ve yarın robotik arama başlatılacağını söyledi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kıbrıs Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 18 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.Batan gemide kaybolanlar aranıyorGirne açıklarında alabora olan geminin battığı bölgede yoğunlaşan çalışmalara çok sayıda arama kurtarma ekibi katılıyor.Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'a ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara, Türkiye'den gelen Casa tipi askeri uçak, çok sayıda İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter havadan destek veriyor.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman: Robotik arama başlayacakBölgede dalgıç ve su altı ekipleri, kayıp 18 kişiyi bulmak için yoğun çalışma yürütüyor. Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan gemiyle ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını aktardı. Erhürman ayrıca yarın robotik aramaların da başlayacağını belirtti.Girne açıklarında alabora olan gemi Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/mersin-girne-arasinda-denizden-yolcu-tasimaciligi-yapilan-seferler-iptal-edildi-1108365158.html
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kuzey kıbrıs
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kuzey kıbrıs, girne, gemi
kuzey kıbrıs, girne, gemi

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman aramalara dair son bilgiyi verdi: 'Yarın robotik dalış yapılacak'

14:52 31.08.2026 (güncellendi: 15:20 31.08.2026)
© Gülseli Kenarlıkaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Gülseli Kenarlı
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama çalışmalarına dair son bilgiyi verdi ve yarın robotik arama başlatılacağını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 18 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
© Ali Ruhluelkaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
© Ali Ruhluel

Batan gemide kaybolanlar aranıyor

Girne açıklarında alabora olan geminin battığı bölgede yoğunlaşan çalışmalara çok sayıda arama kurtarma ekibi katılıyor.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'a ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara, Türkiye'den gelen Casa tipi askeri uçak, çok sayıda İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter havadan destek veriyor.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman: Robotik arama başlayacak

Bölgede dalgıç ve su altı ekipleri, kayıp 18 kişiyi bulmak için yoğun çalışma yürütüyor. Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan gemiyle ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını aktardı. Erhürman ayrıca yarın robotik aramaların da başlayacağını belirtti.
© Ali Ruhluelkaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
© Ali Ruhluel

Girne açıklarında alabora olan gemi

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.
© Ali Ruhluelkaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
© Ali Ruhluel
Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.
259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.
18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
TÜRKİYE
İkinci bir duyuruya kadar iptal edildi: Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılmayacak
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