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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kuzey-filosuna-bagli-gemi-mufrezesi-uzun-soluklu-yolculuga-cikti--1108383130.html
Kuzey Filosu’na bağlı gemi müfrezesi uzun soluklu yolculuğa çıktı
Kuzey Filosu’na bağlı gemi müfrezesi uzun soluklu yolculuğa çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanması’nın Kuzey Filosu'na bağlı bir gemi müfrezesinin, buzkıran devriye gemisi İvan Papanin'in önderliğinde Severomorsk... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T19:58+0300
2026-08-31T19:58+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
kuzey filosu
rus donanması
severomorsk
sefer
arktik okyanusu
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Donanması’nın Kuzey Filosu'na bağlı bir gemi müfrezesi, buzkıran devriye gemisi İvan Papanin'in önderliğinde Severomorsk limanından ayrılarak uzun menzilli sefere çıktı.Açıklamada, “Kuzey Filosu Komutan Yardımcısı Koramiral Oleg Golubev komutasında gemilerden ve destek gemilerinden oluşan müfreze, Severomorsk limanından ayrılarak Arktik Okyanusu'nun sularında uzun bir yolculuğa çıktı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Kuzey Filosu’nun gemi grubunda buzkıran devriye gemisi İvan Papanin'in yanı sıra büyük çıkarma gemisi Kondopoga, askeri tanker Sergey Osipov (lojistik destek) ve Pamir kurtarma römorkörü yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/rus-kuzey-filosu-ilk-insansiz-deniz-sistemleri-alayini-kurdu-1107557202.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kuzey filosu, rus donanması, severomorsk, sefer, arktik okyanusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, kuzey filosu, rus donanması, severomorsk, sefer, arktik okyanusu

Kuzey Filosu’na bağlı gemi müfrezesi uzun soluklu yolculuğa çıktı

19:58 31.08.2026
© Sputnik / Алексей ДаничевRus buzkıran devriye gemisi İvan Papanin
Rus buzkıran devriye gemisi İvan Papanin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Sputnik / Алексей Даничев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanması’nın Kuzey Filosu'na bağlı bir gemi müfrezesinin, buzkıran devriye gemisi İvan Papanin'in önderliğinde Severomorsk limanından ayrılarak uzun menzilli sefere çıktığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Donanması’nın Kuzey Filosu'na bağlı bir gemi müfrezesi, buzkıran devriye gemisi İvan Papanin'in önderliğinde Severomorsk limanından ayrılarak uzun menzilli sefere çıktı.
Açıklamada, “Kuzey Filosu Komutan Yardımcısı Koramiral Oleg Golubev komutasında gemilerden ve destek gemilerinden oluşan müfreze, Severomorsk limanından ayrılarak Arktik Okyanusu'nun sularında uzun bir yolculuğa çıktı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, Kuzey Filosu’nun gemi grubunda buzkıran devriye gemisi İvan Papanin'in yanı sıra büyük çıkarma gemisi Kondopoga, askeri tanker Sergey Osipov (lojistik destek) ve Pamir kurtarma römorkörü yer aldı.
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