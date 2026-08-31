https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kuzey-filosuna-bagli-gemi-mufrezesi-uzun-soluklu-yolculuga-cikti--1108383130.html

Kuzey Filosu’na bağlı gemi müfrezesi uzun soluklu yolculuğa çıktı

Kuzey Filosu’na bağlı gemi müfrezesi uzun soluklu yolculuğa çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanması’nın Kuzey Filosu'na bağlı bir gemi müfrezesinin, buzkıran devriye gemisi İvan Papanin'in önderliğinde Severomorsk... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T19:58+0300

2026-08-31T19:58+0300

2026-08-31T19:58+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

kuzey filosu

rus donanması

severomorsk

sefer

arktik okyanusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108382797_0:26:750:447_1920x0_80_0_0_3e45785403a5db419b96bb10858470fe.png

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Donanması’nın Kuzey Filosu'na bağlı bir gemi müfrezesi, buzkıran devriye gemisi İvan Papanin'in önderliğinde Severomorsk limanından ayrılarak uzun menzilli sefere çıktı.Açıklamada, “Kuzey Filosu Komutan Yardımcısı Koramiral Oleg Golubev komutasında gemilerden ve destek gemilerinden oluşan müfreze, Severomorsk limanından ayrılarak Arktik Okyanusu'nun sularında uzun bir yolculuğa çıktı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Kuzey Filosu’nun gemi grubunda buzkıran devriye gemisi İvan Papanin'in yanı sıra büyük çıkarma gemisi Kondopoga, askeri tanker Sergey Osipov (lojistik destek) ve Pamir kurtarma römorkörü yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/rus-kuzey-filosu-ilk-insansiz-deniz-sistemleri-alayini-kurdu-1107557202.html

rusya

arktik okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, kuzey filosu, rus donanması, severomorsk, sefer, arktik okyanusu