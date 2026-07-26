https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/rus-kuzey-filosu-ilk-insansiz-deniz-sistemleri-alayini-kurdu-1107557202.html

Rus Kuzey Filosu ilk insansız deniz sistemleri alayını kurdu

Rus Kuzey Filosu ilk insansız deniz sistemleri alayını kurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeybatısının savunulmasından sorumlu olan Kuzey Filosu bünyesinde ilk kez insansız sistemler alayının kurulduğu... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T14:54+0300

2026-07-26T14:54+0300

2026-07-26T14:54+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya deniz kuvvetleri

aleksandr moiseyev

kuzey filosu

rusya pasifik filosu

ukrayna

borey

karadeniz filosu

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Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev, Kuzey Filosu'nda ilk insansız sistemler alayının kurulduğunu, ikincisinin ise 2027'de Pasifik Filosu'nda kurulacağını duyurdu.️Bulava füzeleriyle donatılmış Borey sınıfı nükleer denizaltıların, Rusya'ya önümüzdeki 30-40 yıl boyunca hizmet edeceği bilgisini veren Moiseyev, ayrıca Rus Donanması'nın artık Poseydon insansız denizaltı araçları için bir taşıyıcıya sahip olduğunu da vurguladı.Moiseyev, derin modernizasyonu çerçevesinde son testleri de tamamlanan nükleer tahrikli Amiral Nahimov kruvazörünün bu yıl içinde Rus Deniz Kuvvetleri'ne katılacağını dile getirdi, Rus Donanması için yeni, büyük tonajlı insansız bir geminin inşa edildiği bilgisini verdi.Rus komutan, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 2025 ve 2026 yıllarında insansız botları yalnızca sivil gemilere karşı kullanıyor" vurgusunu yaparak, Karadeniz Filosu’nun denizaltılarının Ukrayna'daki hedefleri vurma operasyonlarına katıldığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230410/rusya-kuzey-filosu-hava-ve-hava-savunma-kuvvetlerinin-katilimiyla-tatbikat-baslatti-1069487658.html

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