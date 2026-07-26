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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/rus-kuzey-filosu-ilk-insansiz-deniz-sistemleri-alayini-kurdu-1107557202.html
Rus Kuzey Filosu ilk insansız deniz sistemleri alayını kurdu
Rus Kuzey Filosu ilk insansız deniz sistemleri alayını kurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeybatısının savunulmasından sorumlu olan Kuzey Filosu bünyesinde ilk kez insansız sistemler alayının kurulduğu... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T14:54+0300
2026-07-26T14:54+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya deniz kuvvetleri
aleksandr moiseyev
kuzey filosu
rusya pasifik filosu
ukrayna
borey
karadeniz filosu
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Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev, Kuzey Filosu'nda ilk insansız sistemler alayının kurulduğunu, ikincisinin ise 2027'de Pasifik Filosu'nda kurulacağını duyurdu.️Bulava füzeleriyle donatılmış Borey sınıfı nükleer denizaltıların, Rusya'ya önümüzdeki 30-40 yıl boyunca hizmet edeceği bilgisini veren Moiseyev, ayrıca Rus Donanması'nın artık Poseydon insansız denizaltı araçları için bir taşıyıcıya sahip olduğunu da vurguladı.Moiseyev, derin modernizasyonu çerçevesinde son testleri de tamamlanan nükleer tahrikli Amiral Nahimov kruvazörünün bu yıl içinde Rus Deniz Kuvvetleri'ne katılacağını dile getirdi, Rus Donanması için yeni, büyük tonajlı insansız bir geminin inşa edildiği bilgisini verdi.Rus komutan, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 2025 ve 2026 yıllarında insansız botları yalnızca sivil gemilere karşı kullanıyor" vurgusunu yaparak, Karadeniz Filosu’nun denizaltılarının Ukrayna'daki hedefleri vurma operasyonlarına katıldığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230410/rusya-kuzey-filosu-hava-ve-hava-savunma-kuvvetlerinin-katilimiyla-tatbikat-baslatti-1069487658.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya deniz kuvvetleri, aleksandr moiseyev, kuzey filosu, rusya pasifik filosu, ukrayna, borey, karadeniz filosu, bulava, poseidon insansız denizaltı aracı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya deniz kuvvetleri, aleksandr moiseyev, kuzey filosu, rusya pasifik filosu, ukrayna, borey, karadeniz filosu, bulava, poseidon insansız denizaltı aracı

Rus Kuzey Filosu ilk insansız deniz sistemleri alayını kurdu

14:54 26.07.2026
© Rusya Savunma BakanlığıPoseydon insansız denizaltı aracı
Poseydon insansız denizaltı aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeybatısının savunulmasından sorumlu olan Kuzey Filosu bünyesinde ilk kez insansız sistemler alayının kurulduğu bildirildi.
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev, Kuzey Filosu'nda ilk insansız sistemler alayının kurulduğunu, ikincisinin ise 2027'de Pasifik Filosu'nda kurulacağını duyurdu.

İnsansız sistemlerden oluşan alayları kurduk. Söz konusu insansız sistem alayları, filoların kendi içinde yer alıyor. 1 Temmuz'da Kuzey Filosu bünyesinde bir alay kurduk ve ona gerekli tüm silahları sağladık. Tümen yapısını şu şekilde öngörüyoruz: İki yüzey ve bir su altı tümeni. Gelecek yıl, bu projeyi Pasifik Filosu'nda da tamamlayacağız.

Bulava füzeleriyle donatılmış Borey sınıfı nükleer denizaltıların, Rusya'ya önümüzdeki 30-40 yıl boyunca hizmet edeceği bilgisini veren Moiseyev, ayrıca Rus Donanması'nın artık Poseydon insansız denizaltı araçları için bir taşıyıcıya sahip olduğunu da vurguladı.
Moiseyev, derin modernizasyonu çerçevesinde son testleri de tamamlanan nükleer tahrikli Amiral Nahimov kruvazörünün bu yıl içinde Rus Deniz Kuvvetleri'ne katılacağını dile getirdi, Rus Donanması için yeni, büyük tonajlı insansız bir geminin inşa edildiği bilgisini verdi.
Rus komutan, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 2025 ve 2026 yıllarında insansız botları yalnızca sivil gemilere karşı kullanıyor" vurgusunu yaparak, Karadeniz Filosu’nun denizaltılarının Ukrayna'daki hedefleri vurma operasyonlarına katıldığını da sözlerine ekledi.
Rusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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