https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kisa-mesafe-kavgasi-ayni-aileden-3-kisiyi-darp-eden-taksici-ve-arkadasi-gozaltina-alindi-1108383349.html

Kısa mesafe kavgası: Aynı aileden 3 kişiyi darp eden taksici ve arkadaşı gözaltına alındı

Kısa mesafe kavgası: Aynı aileden 3 kişiyi darp eden taksici ve arkadaşı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir taksici ve arkadaşı şehir dışından gelen 3 kişilik bir aileyi darp ettikleri iddiası sonucu gözaltına alındı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T19:59+0300

2026-08-31T19:59+0300

2026-08-31T20:00+0300

türki̇ye

esenler

i̇stanbul

büyük i̇stanbul otogarı

taksi

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İstanbul dışından otobüsle Büyük İstanbul Otogarı'na gelen M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K, Esenler'e gitmek için taksi tutmak istedi.Aile ile taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K. darp edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförü R.S. ile olaya karışan taksicinin arkadaşını gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kahramanmarasta-eski-es-cinayeti-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1108379572.html

türki̇ye

esenler

i̇stanbul

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