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Kısa mesafe kavgası: Aynı aileden 3 kişiyi darp eden taksici ve arkadaşı gözaltına alındı
Kısa mesafe kavgası: Aynı aileden 3 kişiyi darp eden taksici ve arkadaşı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir taksici ve arkadaşı şehir dışından gelen 3 kişilik bir aileyi darp ettikleri iddiası sonucu gözaltına alındı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul dışından otobüsle Büyük İstanbul Otogarı'na gelen M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K, Esenler'e gitmek için taksi tutmak istedi.Aile ile taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K. darp edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförü R.S. ile olaya karışan taksicinin arkadaşını gözaltına aldı.
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esenler, i̇stanbul, büyük i̇stanbul otogarı, taksi
esenler, i̇stanbul, büyük i̇stanbul otogarı, taksi

Kısa mesafe kavgası: Aynı aileden 3 kişiyi darp eden taksici ve arkadaşı gözaltına alındı

19:59 31.08.2026 (güncellendi: 20:00 31.08.2026)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA
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İstanbul'da bir taksici ve arkadaşı şehir dışından gelen 3 kişilik bir aileyi darp ettikleri iddiası sonucu gözaltına alındı.
İstanbul dışından otobüsle Büyük İstanbul Otogarı'na gelen M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K, Esenler'e gitmek için taksi tutmak istedi.
Aile ile taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K. darp edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförü R.S. ile olaya karışan taksicinin arkadaşını gözaltına aldı.
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