https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kisa-mesafe-kavgasi-ayni-aileden-3-kisiyi-darp-eden-taksici-ve-arkadasi-gozaltina-alindi-1108383349.html
Kısa mesafe kavgası: Aynı aileden 3 kişiyi darp eden taksici ve arkadaşı gözaltına alındı
Kısa mesafe kavgası: Aynı aileden 3 kişiyi darp eden taksici ve arkadaşı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir taksici ve arkadaşı şehir dışından gelen 3 kişilik bir aileyi darp ettikleri iddiası sonucu gözaltına alındı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T19:59+0300
2026-08-31T19:59+0300
2026-08-31T20:00+0300
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esenler
i̇stanbul
büyük i̇stanbul otogarı
taksi
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İstanbul dışından otobüsle Büyük İstanbul Otogarı'na gelen M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K, Esenler'e gitmek için taksi tutmak istedi.Aile ile taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K. darp edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförü R.S. ile olaya karışan taksicinin arkadaşını gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kahramanmarasta-eski-es-cinayeti-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1108379572.html
türki̇ye
esenler
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esenler, i̇stanbul, büyük i̇stanbul otogarı, taksi
esenler, i̇stanbul, büyük i̇stanbul otogarı, taksi
Kısa mesafe kavgası: Aynı aileden 3 kişiyi darp eden taksici ve arkadaşı gözaltına alındı
19:59 31.08.2026 (güncellendi: 20:00 31.08.2026)
İstanbul'da bir taksici ve arkadaşı şehir dışından gelen 3 kişilik bir aileyi darp ettikleri iddiası sonucu gözaltına alındı.
İstanbul dışından otobüsle Büyük İstanbul Otogarı'na gelen M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K, Esenler'e gitmek için taksi tutmak istedi.
Aile ile taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K. darp edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförü R.S. ile olaya karışan taksicinin arkadaşını gözaltına aldı.