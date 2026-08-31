https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kahramanmarasta-eski-es-cinayeti-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1108379572.html

Kahramanmaraş'ta eski eş cinayeti: İki kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta eski eş cinayeti: İki kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, yaklaşık bir ay önce boşandığı eşini silahla öldüren A.K., ardından aynı silahla yaşamına son verdi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T17:54+0300

2026-08-31T17:54+0300

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Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak’taki bir apartmanın merdiven boşluğunda 46 yaşındaki A.K. ve 36 yaşındaki eski eşi A.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., A.O.’ya ateş ettikten sonra silahı kendisine doğrulttu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.O. ve A.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yaklaşık bir ay önce boşanan A.K. ve A.O.’nun daha önce de iki kez evlenip boşandıkları öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/fatihte-aile-faciasi-evden-3-kisinin-cansiz-bedeni-cikti-1108352615.html

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kahramanmaraş, kahramanmaraş adliyesi, kahramanmaraş valiliği, polis, cinayet, cinayet büro amirliği