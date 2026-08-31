https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kahramanmarasta-eski-es-cinayeti-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1108379572.html
Kahramanmaraş'ta eski eş cinayeti: İki kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta eski eş cinayeti: İki kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, yaklaşık bir ay önce boşandığı eşini silahla öldüren A.K., ardından aynı silahla yaşamına son verdi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T17:54+0300
2026-08-31T17:54+0300
2026-08-31T17:54+0300
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Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak’taki bir apartmanın merdiven boşluğunda 46 yaşındaki A.K. ve 36 yaşındaki eski eşi A.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., A.O.’ya ateş ettikten sonra silahı kendisine doğrulttu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.O. ve A.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yaklaşık bir ay önce boşanan A.K. ve A.O.’nun daha önce de iki kez evlenip boşandıkları öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/fatihte-aile-faciasi-evden-3-kisinin-cansiz-bedeni-cikti-1108352615.html
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kahramanmaraş, kahramanmaraş adliyesi, kahramanmaraş valiliği, polis, cinayet, cinayet büro amirliği
kahramanmaraş, kahramanmaraş adliyesi, kahramanmaraş valiliği, polis, cinayet, cinayet büro amirliği
Kahramanmaraş'ta eski eş cinayeti: İki kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, yaklaşık bir ay önce boşandığı eşini silahla öldüren A.K., ardından aynı silahla yaşamına son verdi.
Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak’taki bir apartmanın merdiven boşluğunda 46 yaşındaki A.K. ve 36 yaşındaki eski eşi A.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., A.O.’ya ateş ettikten sonra silahı kendisine doğrulttu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.O. ve A.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kişinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaklaşık bir ay önce boşanan A.K. ve A.O.’nun daha önce de iki kez evlenip boşandıkları öğrenildi.