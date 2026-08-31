Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kahramanmarasta-eski-es-cinayeti-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1108379572.html
Kahramanmaraş'ta eski eş cinayeti: İki kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta eski eş cinayeti: İki kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, yaklaşık bir ay önce boşandığı eşini silahla öldüren A.K., ardından aynı silahla yaşamına son verdi. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T17:54+0300
2026-08-31T17:54+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
kahramanmaraş adliyesi
kahramanmaraş valiliği
polis
cinayet
cinayet büro amirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108379410_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_184910173cc93cfcdea9124f7ca17a15.jpg
Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak’taki bir apartmanın merdiven boşluğunda 46 yaşındaki A.K. ve 36 yaşındaki eski eşi A.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., A.O.’ya ateş ettikten sonra silahı kendisine doğrulttu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.O. ve A.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yaklaşık bir ay önce boşanan A.K. ve A.O.’nun daha önce de iki kez evlenip boşandıkları öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/fatihte-aile-faciasi-evden-3-kisinin-cansiz-bedeni-cikti-1108352615.html
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108379410_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5c240cb4ab1afc0140eb7bc917ad10e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, kahramanmaraş adliyesi, kahramanmaraş valiliği, polis, cinayet, cinayet büro amirliği
kahramanmaraş, kahramanmaraş adliyesi, kahramanmaraş valiliği, polis, cinayet, cinayet büro amirliği

Kahramanmaraş'ta eski eş cinayeti: İki kişi hayatını kaybetti

17:54 31.08.2026
© AA / Deniz DoğanKahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, boşandığı eşini öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, boşandığı eşini öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA / Deniz Doğan
Abone ol
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, yaklaşık bir ay önce boşandığı eşini silahla öldüren A.K., ardından aynı silahla yaşamına son verdi.
Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak’taki bir apartmanın merdiven boşluğunda 46 yaşındaki A.K. ve 36 yaşındaki eski eşi A.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., A.O.’ya ateş ettikten sonra silahı kendisine doğrulttu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.O. ve A.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kişinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaklaşık bir ay önce boşanan A.K. ve A.O.’nun daha önce de iki kez evlenip boşandıkları öğrenildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde eşi ve kızını silahla vurarak öldüren kişi hayatına son verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
TÜRKİYE
Fatih'te aile faciası: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı
Dün, 21:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала