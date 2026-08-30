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Fatih'te aile faciası: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı
Fatih'te aile faciası: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı
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Fatih'te emekli polis, eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra canına kıydı. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Fatih ilçesinde emekli polis M.A.Y. (72), eşi S.Y. (61) ve kızı E.Y'yi (27) silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mardinde-kadin-cinayeti-68-yasindaki-esini-bicaklayarak-olduren-adam-yakalandi-1108018197.html
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Fatih'te aile faciası: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı

21:33 30.08.2026 (güncellendi: 21:34 30.08.2026)
© AA / Caner Sönmezİstanbul'un Fatih ilçesinde eşi ve kızını silahla vurarak öldüren kişi hayatına son verdi
İstanbul'un Fatih ilçesinde eşi ve kızını silahla vurarak öldüren kişi hayatına son verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AA / Caner Sönmez
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Fatih'te emekli polis, eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra canına kıydı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde emekli polis M.A.Y. (72), eşi S.Y. (61) ve kızı E.Y'yi (27) silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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Mardin'de kadın cinayeti: 68 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam yakalandı
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