https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/fatihte-aile-faciasi-evden-3-kisinin-cansiz-bedeni-cikti-1108352615.html

Fatih'te aile faciası: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı

Fatih'te aile faciası: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı

Sputnik Türkiye

Fatih'te emekli polis, eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra canına kıydı. 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T21:33+0300

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İstanbul'un Fatih ilçesinde emekli polis M.A.Y. (72), eşi S.Y. (61) ve kızı E.Y'yi (27) silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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