https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/fatihte-aile-faciasi-evden-3-kisinin-cansiz-bedeni-cikti-1108352615.html
Fatih'te aile faciası: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı
Fatih'te aile faciası: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı
Sputnik Türkiye
Fatih'te emekli polis, eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra canına kıydı. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T21:33+0300
2026-08-30T21:33+0300
2026-08-30T21:34+0300
türki̇ye
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
toplu cinayet
cinayet masası
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
emniyet müdürlüğü
i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1e/1108352385_0:198:2514:1612_1920x0_80_0_0_aad062f65b66f3a509a912dfb34748c9.jpg
İstanbul'un Fatih ilçesinde emekli polis M.A.Y. (72), eşi S.Y. (61) ve kızı E.Y'yi (27) silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mardinde-kadin-cinayeti-68-yasindaki-esini-bicaklayarak-olduren-adam-yakalandi-1108018197.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1e/1108352385_140:0:2375:1676_1920x0_80_0_0_a922995bdf4d60a881ef9b180be97448.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, toplu cinayet, cinayet masası, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, emniyet müdürlüğü, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, toplu cinayet, cinayet masası, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, emniyet müdürlüğü, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
Fatih'te aile faciası: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıktı
21:33 30.08.2026 (güncellendi: 21:34 30.08.2026)
Fatih'te emekli polis, eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra canına kıydı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde emekli polis M.A.Y. (72), eşi S.Y. (61) ve kızı E.Y'yi (27) silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki apartmanda meydana gelen olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.