https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/italyanin-nufusu-hizla-azaliyor-2050ye-kadar-4-milyon-kisi-eksilecek-1108381516.html

İtalya'nın nüfusu hızla azalıyor: 2050'ye kadar 4 milyon kişi eksilecek

İtalya'nın nüfusu hızla azalıyor: 2050'ye kadar 4 milyon kişi eksilecek

Sputnik Türkiye

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülke nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 4 milyon azalacağını açıkladı. Yaşlı nüfusun hızla artması ve çalışma çağındaki... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T18:47+0300

2026-08-31T18:47+0300

2026-08-31T18:47+0300

dünya

ulusal i̇statistik enstitüsü (istat)

i̇talya

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yaşlı nüfus

genç nüfus

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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ülkenin 2080'e kadar olan yeni nüfus tahminlerini açıkladı. Buna göre 2025'in başında 58.9 milyon olan İtalya nüfusunun 2050'de 55 milyona, 2080'de ise 45.8 milyona gerilemesi bekleniyor.İtalya'da doğum sayıları 2008'den bu yana sürekli düşüyor. Geçen yıl yaklaşık 355 bin çocuk dünyaya gelirken, bu rakam ülkenin birleştiği 1861'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.ISTAT, yıllık doğum sayısının 2030'a kadar büyük ölçüde mevcut seviyelerde kalacağını, ardından yeniden düşerek 2050'de 335 bine gerileyeceğini öngörüyor.Ölümlerin ise nüfusun yaşlanmasıyla birlikte artması bekleniyor. Geçen yıl yaklaşık 652 bin olan yıllık ölüm sayısının 2058'de 869 binle zirveye ulaşacağı tahmin ediliyor.İtalya'da 65 yaş ve üzerindekilerin nüfus içindeki payının, 2025'teki yüzde 24.7 seviyesinden 2050'de yüzde 34.5'e çıkması bekleniyor. Buna karşılık 15-64 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfusun payının yüzde 63.4'ten yüzde 55.3'e gerileyeceği öngörülüyor.ISTAT, çalışan nüfusun azalması ve emekli nüfusun hızla artmasının ekonomi ve sosyal güvenlik sistemi için yeni sorunlar oluşturacağı uyarısında bulundu.Nüfus kaybının ülkenin her bölgesinde aynı ölçüde gerçekleşmesi beklenmiyor. En büyük düşüşün daha yoksul olan Güney İtalya'da yaşanacağı tahmin ediliyor. Bölgenin 2025'te 19.7 milyon olan nüfusunun 2050'de 16.7 milyona düşmesi beklenirken, orta ve kuzey bölgelerde daha sınırlı bir azalma öngörülüyor.Başbakan Giorgia Meloni, 2022'de göreve geldiğinde doğum oranını artırmayı hükümetinin öncelikleri arasına koymuştu ancak şimdiye kadar uygulanan politikalar doğumlardaki düşüş eğilimini tersine çeviremedi.

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ulusal i̇statistik enstitüsü (istat), i̇talya, nüfus, yaşlı nüfus, genç nüfus