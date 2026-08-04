https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/italya-ispanya-ucuslarinda-pasaport-kontrolune-basladi-1107772971.html

İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı

İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı

Sputnik Türkiye

İspanya'nın Fas tarafından gelen göçmen akını sonrası Schengen anlaşmasını İspanya için askıya alma kararı alan İtalya hükümeti, İspanya'dan ülkesine gelen tüm uçak seferlerinde yolculara pasaport kontrolüne başladı.

2026-08-04T17:51+0300

2026-08-04T17:51+0300

2026-08-04T17:56+0300

dünya

i̇talya

i̇spanya

schengen

fas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107772680_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_b178725ab175a94c6fa7ec1cbf94fd62.jpg

Madrid'den Barajas Adolfo Suarez havalimanından Brindisi Papola Casale havalimanına gelen yolcular da, alışılmışın dışında uygulama ile İtalyan polisi tarafından pasaport kontrolünden geçti.Ceuta'da göç krizi nasıl başladı?İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya (Sebte) kısa süre içinde yaklaşık 72 bin düzensiz göçmen ulaştı. İspanyol hükümeti, göçmenlerin büyük bölümünün daha sonra bölgeden ayrıldığını açıklarken, yaşananlar Avrupa'da sınır güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.Krizin ardından İtalya, ulusal güvenlik gerekçesiyle İspanya'dan gelen hava ve deniz seferlerinde geçici pasaport kontrolleri başlattı. Roma yönetimi, uygulamanın İspanya'yı hedef almadığını, Schengen sisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik geçici bir tedbir olduğunu savundu.Olağanüstü toplanan AB İçişleri Bakanları ise Ceuta krizini masaya yatırdı. Toplantıda İtalya, AB dışında göçmen merkezleri kurulmasını ve geri kabul konusunda iş birliği yapmayan üçüncü ülkelere karşı ekonomik ve diplomatik baskının artırılmasını önerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/italya-fastan-gelen-gocmenlerin-ardindan-ispanya-ile-schengen-serbest-seyahat-anlasmasini-askiya-1107694836.html

i̇talya

i̇spanya

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇talya, i̇spanya, schengen, fas