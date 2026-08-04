https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/italya-ispanya-ucuslarinda-pasaport-kontrolune-basladi-1107772971.html
İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı
İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Fas tarafından gelen göçmen akını sonrası Schengen anlaşmasını İspanya için askıya alma kararı alan İtalya hükümeti, İspanya'dan ülkesine gelen tüm uçak seferlerinde yolculara pasaport kontrolüne başladı.
2026-08-04T17:51+0300
2026-08-04T17:51+0300
2026-08-04T17:56+0300
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Madrid'den Barajas Adolfo Suarez havalimanından Brindisi Papola Casale havalimanına gelen yolcular da, alışılmışın dışında uygulama ile İtalyan polisi tarafından pasaport kontrolünden geçti.Ceuta'da göç krizi nasıl başladı?İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya (Sebte) kısa süre içinde yaklaşık 72 bin düzensiz göçmen ulaştı. İspanyol hükümeti, göçmenlerin büyük bölümünün daha sonra bölgeden ayrıldığını açıklarken, yaşananlar Avrupa'da sınır güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.Krizin ardından İtalya, ulusal güvenlik gerekçesiyle İspanya'dan gelen hava ve deniz seferlerinde geçici pasaport kontrolleri başlattı. Roma yönetimi, uygulamanın İspanya'yı hedef almadığını, Schengen sisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik geçici bir tedbir olduğunu savundu.Olağanüstü toplanan AB İçişleri Bakanları ise Ceuta krizini masaya yatırdı. Toplantıda İtalya, AB dışında göçmen merkezleri kurulmasını ve geri kabul konusunda iş birliği yapmayan üçüncü ülkelere karşı ekonomik ve diplomatik baskının artırılmasını önerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/italya-fastan-gelen-gocmenlerin-ardindan-ispanya-ile-schengen-serbest-seyahat-anlasmasini-askiya-1107694836.html
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i̇talya, i̇spanya, schengen, fas
i̇talya, i̇spanya, schengen, fas
İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı
17:51 04.08.2026 (güncellendi: 17:56 04.08.2026)
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da Fas tarafından gelen göçmen akını sonrası Schengen serbest dolaşım anlaşmasını İspanya için askıya alma kararı alan İtalya hükümeti, İspanya'dan ülkesine gelen tüm uçak seferlerinde yolculara pasaport kontrolüne başladı.
Madrid'den Barajas Adolfo Suarez havalimanından Brindisi Papola Casale havalimanına gelen yolcular da, alışılmışın dışında uygulama ile İtalyan polisi tarafından pasaport kontrolünden geçti.
Ceuta'da göç krizi nasıl başladı?
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya (Sebte) kısa süre içinde yaklaşık 72 bin düzensiz göçmen ulaştı. İspanyol hükümeti, göçmenlerin büyük bölümünün daha sonra bölgeden ayrıldığını açıklarken, yaşananlar Avrupa'da sınır güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Krizin ardından İtalya, ulusal güvenlik gerekçesiyle İspanya'dan gelen hava ve deniz seferlerinde geçici pasaport kontrolleri başlattı. Roma yönetimi, uygulamanın İspanya'yı hedef almadığını, Schengen sisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik geçici bir tedbir olduğunu savundu.Olağanüstü toplanan AB İçişleri Bakanları ise Ceuta krizini masaya yatırdı.
Toplantıda İtalya, AB dışında göçmen merkezleri kurulmasını ve geri kabul konusunda iş birliği yapmayan üçüncü ülkelere karşı ekonomik ve diplomatik baskının artırılmasını önerdi.