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İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı
İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı
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İspanya'nın Fas tarafından gelen göçmen akını sonrası Schengen anlaşmasını İspanya için askıya alma kararı alan İtalya hükümeti, İspanya'dan ülkesine gelen tüm uçak seferlerinde yolculara pasaport kontrolüne başladı.
2026-08-04T17:51+0300
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Madrid'den Barajas Adolfo Suarez havalimanından Brindisi Papola Casale havalimanına gelen yolcular da, alışılmışın dışında uygulama ile İtalyan polisi tarafından pasaport kontrolünden geçti.Ceuta'da göç krizi nasıl başladı?İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya (Sebte) kısa süre içinde yaklaşık 72 bin düzensiz göçmen ulaştı. İspanyol hükümeti, göçmenlerin büyük bölümünün daha sonra bölgeden ayrıldığını açıklarken, yaşananlar Avrupa'da sınır güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.Krizin ardından İtalya, ulusal güvenlik gerekçesiyle İspanya'dan gelen hava ve deniz seferlerinde geçici pasaport kontrolleri başlattı. Roma yönetimi, uygulamanın İspanya'yı hedef almadığını, Schengen sisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik geçici bir tedbir olduğunu savundu.Olağanüstü toplanan AB İçişleri Bakanları ise Ceuta krizini masaya yatırdı. Toplantıda İtalya, AB dışında göçmen merkezleri kurulmasını ve geri kabul konusunda iş birliği yapmayan üçüncü ülkelere karşı ekonomik ve diplomatik baskının artırılmasını önerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/italya-fastan-gelen-gocmenlerin-ardindan-ispanya-ile-schengen-serbest-seyahat-anlasmasini-askiya-1107694836.html
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i̇talya, i̇spanya, schengen, fas
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İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı

17:51 04.08.2026 (güncellendi: 17:56 04.08.2026)
© Stringerİtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı
İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Stringer
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da Fas tarafından gelen göçmen akını sonrası Schengen serbest dolaşım anlaşmasını İspanya için askıya alma kararı alan İtalya hükümeti, İspanya'dan ülkesine gelen tüm uçak seferlerinde yolculara pasaport kontrolüne başladı.
Madrid'den Barajas Adolfo Suarez havalimanından Brindisi Papola Casale havalimanına gelen yolcular da, alışılmışın dışında uygulama ile İtalyan polisi tarafından pasaport kontrolünden geçti.
© Stringerİtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı
İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
İtalya, İspanya uçuşlarında pasaport kontrolüne başladı
© Stringer

Ceuta'da göç krizi nasıl başladı?

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya (Sebte) kısa süre içinde yaklaşık 72 bin düzensiz göçmen ulaştı. İspanyol hükümeti, göçmenlerin büyük bölümünün daha sonra bölgeden ayrıldığını açıklarken, yaşananlar Avrupa'da sınır güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Krizin ardından İtalya, ulusal güvenlik gerekçesiyle İspanya'dan gelen hava ve deniz seferlerinde geçici pasaport kontrolleri başlattı. Roma yönetimi, uygulamanın İspanya'yı hedef almadığını, Schengen sisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik geçici bir tedbir olduğunu savundu.Olağanüstü toplanan AB İçişleri Bakanları ise Ceuta krizini masaya yatırdı.
Toplantıda İtalya, AB dışında göçmen merkezleri kurulmasını ve geri kabul konusunda iş birliği yapmayan üçüncü ülkelere karşı ekonomik ve diplomatik baskının artırılmasını önerdi.
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
DÜNYA
İtalya, Fas'tan gelen göçmenlerin ardından İspanya ile Schengen serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı
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