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İsviçre'deki silahlı saldırıda yeni gelişme: 43 yaşındaki şüpheli yakalandı
İsviçre'deki silahlı saldırıda yeni gelişme: 43 yaşındaki şüpheli yakalandı
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İsviçre'nin Aarau kentinde 22 yaşındaki İtalyan bir kadının öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 43 yaşındaki bir şüpheli gözaltına... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T16:39+0300
2026-08-31T16:39+0300
dünya
i̇sviçre
saldırı
silahlı saldırı
şüpheli
can kaybı
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İsviçre polisi, hafta sonu Aarau kentinde düzenlenen bir müzik etkinliğinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 43 yaşındaki İsviçre vatandaşının yakalandığını açıkladı.Saldırı, pazar sabahı erken saatlerde kapalı bir at yarışı pistinde düzenlenen etkinlik sırasında meydana geldi. Hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki İtalyan Maria Spinelli olduğu, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından açıklandı.Polis, saldırının ardından geniş çaplı operasyon başlattı. 43 yaşındaki şüpheli pazartesi günü saat 01.00'den kısa süre önce, saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alındı.Polis daha önce saldırının nedeni konusunda kitlesel saldırı, terör eylemi veya henüz bilinmeyen başka bir suç nedeni olmak üzere üç ihtimali araştırdığını açıklamıştı.Olay yerinde bulunan boş kovanların iki farklı kalibrede mermi kullanıldığına işaret ettiği, bunların tabanca ve saldırı tüfeğinden ateşlenmiş olabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bmden-kole-ticareti-karari-ulkeler-tazminati-degerlendirmekle-yukumlu-1108365239.html
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i̇sviçre, saldırı, silahlı saldırı, şüpheli, can kaybı
i̇sviçre, saldırı, silahlı saldırı, şüpheli, can kaybı

İsviçre'deki silahlı saldırıda yeni gelişme: 43 yaşındaki şüpheli yakalandı

16:39 31.08.2026
© AP Photo / Gabriele Putzuİsviçre polis
İsviçre polis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AP Photo / Gabriele Putzu
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İsviçre'nin Aarau kentinde 22 yaşındaki İtalyan bir kadının öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 43 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Polis, saldırının tek kişi tarafından gerçekleştirildiğini değerlendiriyor.
İsviçre polisi, hafta sonu Aarau kentinde düzenlenen bir müzik etkinliğinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 43 yaşındaki İsviçre vatandaşının yakalandığını açıkladı.
Saldırı, pazar sabahı erken saatlerde kapalı bir at yarışı pistinde düzenlenen etkinlik sırasında meydana geldi. Hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki İtalyan Maria Spinelli olduğu, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından açıklandı.
Polis, saldırının ardından geniş çaplı operasyon başlattı. 43 yaşındaki şüpheli pazartesi günü saat 01.00'den kısa süre önce, saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alındı.
Aargau Kanton Polisi, "Olayın kesin koşulları, arka planı ve olası nedeni hakkında soruşturma devam ediyor. Mevcut aşamada saldırının tek kişi tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı.
Polis daha önce saldırının nedeni konusunda kitlesel saldırı, terör eylemi veya henüz bilinmeyen başka bir suç nedeni olmak üzere üç ihtimali araştırdığını açıklamıştı.
Olay yerinde bulunan boş kovanların iki farklı kalibrede mermi kullanıldığına işaret ettiği, bunların tabanca ve saldırı tüfeğinden ateşlenmiş olabileceği belirtildi.
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