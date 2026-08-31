https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/isvicredeki-silahli-saldirida-yeni-gelisme-43-yasindaki-supheli-yakalandi-1108376832.html

İsviçre'deki silahlı saldırıda yeni gelişme: 43 yaşındaki şüpheli yakalandı

İsviçre'deki silahlı saldırıda yeni gelişme: 43 yaşındaki şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İsviçre'nin Aarau kentinde 22 yaşındaki İtalyan bir kadının öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 43 yaşındaki bir şüpheli gözaltına... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T16:39+0300

2026-08-31T16:39+0300

2026-08-31T16:39+0300

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silahlı saldırı

şüpheli

can kaybı

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İsviçre polisi, hafta sonu Aarau kentinde düzenlenen bir müzik etkinliğinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 43 yaşındaki İsviçre vatandaşının yakalandığını açıkladı.Saldırı, pazar sabahı erken saatlerde kapalı bir at yarışı pistinde düzenlenen etkinlik sırasında meydana geldi. Hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki İtalyan Maria Spinelli olduğu, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından açıklandı.Polis, saldırının ardından geniş çaplı operasyon başlattı. 43 yaşındaki şüpheli pazartesi günü saat 01.00'den kısa süre önce, saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alındı.Polis daha önce saldırının nedeni konusunda kitlesel saldırı, terör eylemi veya henüz bilinmeyen başka bir suç nedeni olmak üzere üç ihtimali araştırdığını açıklamıştı.Olay yerinde bulunan boş kovanların iki farklı kalibrede mermi kullanıldığına işaret ettiği, bunların tabanca ve saldırı tüfeğinden ateşlenmiş olabileceği belirtildi.

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i̇sviçre, saldırı, silahlı saldırı, şüpheli, can kaybı