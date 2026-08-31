https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bmden-kole-ticareti-karari-ulkeler-tazminati-degerlendirmekle-yukumlu-1108365239.html
BM'den köle ticareti kararı: 'Ülkeler tazminatı değerlendirmekle yükümlü'
BM'den köle ticareti kararı: 'Ülkeler tazminatı değerlendirmekle yükümlü'
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BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, ülkelerin transatlantik köle ticaretinin günümüze uzanan etkileri nedeniyle tazminat dahil telafi... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T12:51+0300
2026-08-31T12:51+0300
2026-08-31T12:51+0300
dünya
avrupa birliği
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
kölelik
irkçı
tazminat
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Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, transatlantik köle ticaretinin etkilerinin giderilmesine yönelik yeni bir belge yayımladı. Komite, ülkelerin tazminat dahil kapsamlı telafi önlemlerini değerlendirmesi gerektiğini belirtti.Komiteye göre bu yükümlülük, köle ticaretinin gerçekleştiği dönemin yasalarından değil, ırk ayrımcılığına ilişkin 1965 tarihli ve hukuken bağlayıcı BM sözleşmesinden kaynaklanıyor.15. ve 19. yüzyıllar arasında en az 12.5 milyon Afrikalı zorla yerinden edilerek köle olarak satıldı. Resmi özürlerden maddi tazminata kadar uzanan telafi talepleri son yıllarda uluslararası alanda daha fazla gündeme gelirken, bazı ülkeler geçmişteki eylemlerden bugün sorumlu tutulamayacaklarını savunuyor.Köleliğin etkileri bugün de devam ediyorBazı ülkeler, köle ticaretinin gerçekleştiği dönemde bunu yasaklayan uluslararası hukuk kurallarının bulunmadığını savunarak tazminat taleplerine karşı çıkıyor.BM Komitesi ise kölelik ve köle ticaretinin o dönemde hukuken nasıl değerlendirildiğinden bağımsız olarak ülkelerin, bugün devam eden etkileri ve yapısal eşitsizlikleri gidermekle yükümlü olduğunu belirtti.Komite, bu yaklaşımı geçmişteki sorumluluğun tartışılmasından ziyade günümüzdeki yükümlülüklere odaklanan bir 'paradigma değişimi' olarak tanımladı.Sadece para ödemek yeterli değilBM belgesine göre maddi tazminat tek başına yeterli olmayacak. Ülkelere arşivlerin açılması, kamusal anıtların yeniden değerlendirilmesi ve bağımsız hakikat komisyonlarının kurulması gibi önlemler de önerildi.Belgenin hazırlanmasına katkıda bulunan Liberyalı Komite Uzmanı Pela Boker-Wilson, ülkelerin genel pişmanlık açıklamalarının ötesine geçerek mevcut politika ve yasalarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.Kölelik nedeniyle tazminat talepleri uluslararası alanda tartışılmaya devam ederken Avrupa Birliği ve İngiltere, mart ayında kölelikle ilgili bir BM kararında çekimser oy kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/buyuk-kanyonda-korkutan-sel-felaketi-20den-fazla-kayip-1108355256.html
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avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kölelik, irkçı, tazminat
avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, kölelik, irkçı, tazminat
BM'den köle ticareti kararı: 'Ülkeler tazminatı değerlendirmekle yükümlü'
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, ülkelerin transatlantik köle ticaretinin günümüze uzanan etkileri nedeniyle tazminat dahil telafi yollarını değerlendirmekle hukuken yükümlü olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, transatlantik köle ticaretinin etkilerinin giderilmesine yönelik yeni bir belge yayımladı. Komite, ülkelerin tazminat dahil kapsamlı telafi önlemlerini değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Komiteye göre bu yükümlülük, köle ticaretinin gerçekleştiği dönemin yasalarından değil, ırk ayrımcılığına ilişkin 1965 tarihli ve hukuken bağlayıcı BM sözleşmesinden kaynaklanıyor.
15. ve 19. yüzyıllar arasında en az 12.5 milyon Afrikalı zorla yerinden edilerek köle olarak satıldı. Resmi özürlerden maddi tazminata kadar uzanan telafi talepleri son yıllarda uluslararası alanda daha fazla gündeme gelirken, bazı ülkeler geçmişteki eylemlerden bugün sorumlu tutulamayacaklarını savunuyor.
Köleliğin etkileri bugün de devam ediyor
Bazı ülkeler, köle ticaretinin gerçekleştiği dönemde bunu yasaklayan uluslararası hukuk kurallarının bulunmadığını savunarak tazminat taleplerine karşı çıkıyor.
BM Komitesi ise kölelik ve köle ticaretinin o dönemde hukuken nasıl değerlendirildiğinden bağımsız olarak ülkelerin, bugün devam eden etkileri ve yapısal eşitsizlikleri gidermekle yükümlü olduğunu belirtti.
Belgede, "Taraf devletler, Afrika kökenli insanlar için telafi yollarının tüm yönlerini kapsayan kapsamlı önlemler uygulamalıdır" ifadelerine yer verildi.
Komite, bu yaklaşımı geçmişteki sorumluluğun tartışılmasından ziyade günümüzdeki yükümlülüklere odaklanan bir 'paradigma değişimi' olarak tanımladı.
Sadece para ödemek yeterli değil
BM belgesine göre maddi tazminat tek başına yeterli olmayacak. Ülkelere arşivlerin açılması, kamusal anıtların yeniden değerlendirilmesi ve bağımsız hakikat komisyonlarının kurulması gibi önlemler de önerildi.
Belgenin hazırlanmasına katkıda bulunan Liberyalı Komite Uzmanı Pela Boker-Wilson, ülkelerin genel pişmanlık açıklamalarının ötesine geçerek mevcut politika ve yasalarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.
Boker-Wilson
, "Taraf devletlere somut ve anlamlı adımlar atmaları çağrısında bulunuyoruz"
dedi.
Kölelik nedeniyle tazminat talepleri uluslararası alanda tartışılmaya devam ederken Avrupa Birliği ve İngiltere, mart ayında kölelikle ilgili bir BM kararında çekimser oy kullanmıştı.