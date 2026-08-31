https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/istanbulun-barajlarinda-son-durum-belli-oldu--2025in-ustune-cikti-1108361283.html
İstanbul’un barajlarında son durum belli oldu: 2025'in üstüne çıktı
İstanbul’un barajlarında son durum belli oldu: 2025'in üstüne çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı, sıcak yaz aylarının etkisiyle 30 Ağustos’ta yüzde 44,34’e geriledi. İSKİ verilerine göre oran 2025’in aynı... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı, yaz aylarındaki düşüşünü sürdürerek 30 Ağustos itibarıyla yüzde 44,34 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre bu oran, 2025’in aynı dönemindeki yüzde 40,73’lük seviyenin üzerinde, 2024’teki yüzde 46,88’lik seviyenin ise altında kaldı.Barajlar arasında en düşük doluluk yüzde 8,81 ile Pabuçdere’de ölçülürken, en yüksek oran yüzde 72,29 ile Elmalı’da kaydedildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, suyun istikrarlı ve temkinli kullanılması gerektiğine dikkat çekti.Doluluk oranı 3 ayda yaklaşık 27 puan gerilediİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul barajlarında doluluk oranı 31 Mayıs’ta yüzde 70,97 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Sıcak yaz aylarının etkisiyle başlayan düşüş sonucunda oran 30 Haziran’da yüzde 64,01’e, 31 Temmuz’da yüzde 54,71’e ve 30 Ağustos’ta yüzde 44,34’e geriledi.Pabuçdere’de doluluk yüzde 8,81’e düştüİstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları şöyle ölçüldü:
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baraj, baraj doluluk, i̇ski̇
İstanbul’un barajlarında son durum belli oldu: 2025'in üstüne çıktı
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı, sıcak yaz aylarının etkisiyle 30 Ağustos’ta yüzde 44,34’e geriledi. İSKİ verilerine göre oran 2025’in aynı döneminin üzerinde, 2024’ün ise altında kaldı. Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, suyun temkinli kullanılması gerektiğini belirterek olası kesintilere karşı uyardı.
İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı, yaz aylarındaki düşüşünü sürdürerek 30 Ağustos itibarıyla yüzde 44,34 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre bu oran, 2025’in aynı dönemindeki yüzde 40,73’lük seviyenin üzerinde, 2024’teki yüzde 46,88’lik seviyenin ise altında kaldı.
Barajlar arasında en düşük doluluk yüzde 8,81 ile Pabuçdere’de ölçülürken, en yüksek oran yüzde 72,29 ile Elmalı’da kaydedildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, suyun istikrarlı ve temkinli kullanılması gerektiğine dikkat çekti.
Doluluk oranı 3 ayda yaklaşık 27 puan geriledi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul barajlarında doluluk oranı 31 Mayıs’ta yüzde 70,97 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Sıcak yaz aylarının etkisiyle başlayan düşüş sonucunda oran 30 Haziran’da yüzde 64,01’e, 31 Temmuz’da yüzde 54,71’e ve 30 Ağustos’ta yüzde 44,34’e geriledi.
Pabuçdere’de doluluk yüzde 8,81’e düştü
İstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları şöyle ölçüldü:
Baraj
Doluluk oranı
Elmalı
Yüzde 72,29
Darlık
Yüzde 63,21
Ömerli
Yüzde 62,03
Alibey
Yüzde 42,87
Terkos
Yüzde 38,56
Büyükçekmece
Yüzde 31,52
Istrancalar
Yüzde 29,12
Sazlıdere
Yüzde 24,19
Kazandere
Yüzde 18,56
Pabuçdere
Yüzde 8,81