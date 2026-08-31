https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/istanbulun-barajlarinda-son-durum-belli-oldu--2025in-ustune-cikti-1108361283.html

İstanbul’un barajlarında son durum belli oldu: 2025'in üstüne çıktı

İstanbul’un barajlarında son durum belli oldu: 2025'in üstüne çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı, sıcak yaz aylarının etkisiyle 30 Ağustos’ta yüzde 44,34’e geriledi. İSKİ verilerine göre oran 2025’in aynı... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T11:42+0300

2026-08-31T11:42+0300

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İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı, yaz aylarındaki düşüşünü sürdürerek 30 Ağustos itibarıyla yüzde 44,34 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre bu oran, 2025’in aynı dönemindeki yüzde 40,73’lük seviyenin üzerinde, 2024’teki yüzde 46,88’lik seviyenin ise altında kaldı.Barajlar arasında en düşük doluluk yüzde 8,81 ile Pabuçdere’de ölçülürken, en yüksek oran yüzde 72,29 ile Elmalı’da kaydedildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, suyun istikrarlı ve temkinli kullanılması gerektiğine dikkat çekti.Doluluk oranı 3 ayda yaklaşık 27 puan gerilediİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul barajlarında doluluk oranı 31 Mayıs’ta yüzde 70,97 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Sıcak yaz aylarının etkisiyle başlayan düşüş sonucunda oran 30 Haziran’da yüzde 64,01’e, 31 Temmuz’da yüzde 54,71’e ve 30 Ağustos’ta yüzde 44,34’e geriledi.Pabuçdere’de doluluk yüzde 8,81’e düştüİstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları şöyle ölçüldü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/arac-sahipleri-dikkat-yarin-yeni-donem-basliyor-tek-numara-kullanilacak-1108360581.html

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