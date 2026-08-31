https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/arac-sahipleri-dikkat-yarin-yeni-donem-basliyor-tek-numara-kullanilacak-1108360581.html
Araç sahipleri dikkat: Yarın yeni dönem başlıyor, tek numara kullanılacak
Araç sahipleri dikkat: Yarın yeni dönem başlıyor, tek numara kullanılacak
Sputnik Türkiye
Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, yarın faaliyete geçiyor. Yeni uygulamayla vatandaşlar, trafik kazalarının... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T11:32+0300
2026-08-31T11:32+0300
2026-08-31T11:32+0300
ekonomi̇
araç
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)
uygulama
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Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama yarın devreye giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından oluşturulan eylem planı kapsamında kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) faaliyete başlayacak.Uygulamayla vatandaşlar, trafik kazası sonrasında hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı şekilde iletebilecek.Hasar ihbarları Alo 193 üzerinden yapılabilecekSEDDK tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planının son adımlarından biri olan Alo 193, yarın kullanıma sunulacak.Ortak Hasar İhbar Merkezi ile vatandaşların kaza sonrasında hasar ihbarlarını tek merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmesi amaçlanıyor.Kaza sonrası tazminat süreçleri için yeni adımlarEylem planı kapsamında kaza sonrası hasar tazminat süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasına yönelik çeşitli iyileştirmelere de gidildi.Düzenlemelerle, trafik kazalarının ardından kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları ısrarlı şekilde arayıp “hasar takip vekaleti” vermeye zorlayan organize yapılarla mücadele edilmesi hedefleniyor.SEDDK ile sigorta şirketleri bir araya geldiAlo 193 uygulamasının faaliyete geçmesi öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri değerlendirme toplantısında bir araya geldi.Toplantıda eylem planının bugüne kadarki sonuçları ile bundan sonraki süreçte alınacak tedbirler tüm yönleriyle ele alındı.Alo 193 yarın faaliyete geçiyorYeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte araç sahipleri, kaza sonrasında hasar ihbarlarını Alo 193 üzerinden Ortak Hasar İhbar Merkezi'ne iletebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/batan-geminin-kaptaninin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-meteoroloji-verisinde-sikinti-yoktu-1108359626.html
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araç, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), uygulama
araç, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), uygulama
Araç sahipleri dikkat: Yarın yeni dönem başlıyor, tek numara kullanılacak
Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, yarın faaliyete geçiyor. Yeni uygulamayla vatandaşlar, trafik kazalarının ardından hasar ihbarlarını tek merkez üzerinden kolay ve hızlı şekilde iletebilecek.
Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama yarın devreye giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından oluşturulan eylem planı kapsamında kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) faaliyete başlayacak.
Uygulamayla vatandaşlar, trafik kazası sonrasında hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı şekilde iletebilecek.
Hasar ihbarları Alo 193 üzerinden yapılabilecek
SEDDK tarafından yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümlerinden oluşan eylem planının son adımlarından biri olan Alo 193, yarın kullanıma sunulacak.
Ortak Hasar İhbar Merkezi ile vatandaşların kaza sonrasında hasar ihbarlarını tek merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmesi amaçlanıyor.
Kaza sonrası tazminat süreçleri için yeni adımlar
Eylem planı kapsamında kaza sonrası hasar tazminat süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasına yönelik çeşitli iyileştirmelere de gidildi.
Düzenlemelerle, trafik kazalarının ardından kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları ısrarlı şekilde arayıp “hasar takip vekaleti” vermeye zorlayan organize yapılarla mücadele edilmesi hedefleniyor.
SEDDK ile sigorta şirketleri bir araya geldi
Alo 193 uygulamasının faaliyete geçmesi öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda eylem planının bugüne kadarki sonuçları ile bundan sonraki süreçte alınacak tedbirler tüm yönleriyle ele alındı.
Alo 193 yarın faaliyete geçiyor
Yeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte araç sahipleri, kaza sonrasında hasar ihbarlarını Alo 193 üzerinden Ortak Hasar İhbar Merkezi'ne iletebilecek.