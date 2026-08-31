https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-urdundeki-iki-abd-hava-ussunu-vurduk-1108354413.html
İran: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü vurduk
İran: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü vurduk
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T02:25+0300
2026-08-31T02:25+0300
2026-08-31T02:28+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
ürdün
hürmüz boğazı
abd
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle vurulduğu aktarıldı.Saldırılarda, üslerdeki 'teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların' hedef alındığını ve üslerde "'ağır hasar' meydana geldiği belirtildi.Açıklamada "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır" denilerek, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceği ifade edildi.İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/abdden-irana-yeni-saldiri-iddiasinin-ardindan-lark-adasindan-patlama-sesleri-yukseldi--1108353188.html
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i̇ran, ürdün, hürmüz boğazı, abd
i̇ran, ürdün, hürmüz boğazı, abd
İran: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü vurduk
02:25 31.08.2026 (güncellendi: 02:28 31.08.2026)
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle vurulduğu aktarıldı.
Saldırılarda, üslerdeki 'teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların' hedef alındığını ve üslerde "'ağır hasar' meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır" denilerek, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceği ifade edildi.
İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini aktardı.