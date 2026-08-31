https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-urdundeki-iki-abd-hava-ussunu-vurduk-1108354413.html

İran: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü vurduk

İran: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü vurduk

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T02:25+0300

2026-08-31T02:25+0300

2026-08-31T02:28+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

ürdün

hürmüz boğazı

abd

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle vurulduğu aktarıldı.Saldırılarda, üslerdeki 'teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların' hedef alındığını ve üslerde "'ağır hasar' meydana geldiği belirtildi.Açıklamada "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır" denilerek, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceği ifade edildi.İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/abdden-irana-yeni-saldiri-iddiasinin-ardindan-lark-adasindan-patlama-sesleri-yukseldi--1108353188.html

i̇ran

ürdün

hürmüz boğazı

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