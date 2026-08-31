Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-urdundeki-iki-abd-hava-ussunu-vurduk-1108354413.html
İran: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü vurduk
İran: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü vurduk
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T02:25+0300
2026-08-31T02:28+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
ürdün
hürmüz boğazı
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104863174_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8f2afba0550bfbadf3fbe6e5092dc6e.jpg
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle vurulduğu aktarıldı.Saldırılarda, üslerdeki 'teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların' hedef alındığını ve üslerde "'ağır hasar' meydana geldiği belirtildi.Açıklamada "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır" denilerek, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceği ifade edildi.İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/abdden-irana-yeni-saldiri-iddiasinin-ardindan-lark-adasindan-patlama-sesleri-yukseldi--1108353188.html
i̇ran
ürdün
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104863174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fcb15f2c9283233af8ea1729867c42c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, ürdün, hürmüz boğazı, abd
i̇ran, ürdün, hürmüz boğazı, abd

İran: Ürdün'deki iki ABD hava üssünü vurduk

02:25 31.08.2026 (güncellendi: 02:28 31.08.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourİran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler
İran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
Abone ol
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, misilleme saldırıları kapsamında, Ürdün'deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerinin balistik füzelerle vurulduğu aktarıldı.
Saldırılarda, üslerdeki 'teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının konuşlandığı alanların' hedef alındığını ve üslerde "'ağır hasar' meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada "Her saldırı daha güçlü bir karşılıkla cevaplandırılacaktır" denilerek, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün zayıflatılmasına yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceği ifade edildi.
İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının Ürdün'den gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini aktardı.
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Lark Adası'nda patlama sesleri: İran Devrim Muhafızları ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu
Dün, 23:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала