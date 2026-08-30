https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/abdden-irana-yeni-saldiri-iddiasinin-ardindan-lark-adasindan-patlama-sesleri-yukseldi--1108353188.html
Lark Adası'nda patlama sesleri: İran Devrim Muhafızları ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu
Lark Adası'nda patlama sesleri: İran Devrim Muhafızları ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun Lark Adası’na saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından İran basını adadan patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T23:06+0300
2026-08-30T23:06+0300
2026-08-30T23:38+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
saldırı
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İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Patlamanın tam yerinin belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti. Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi. ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlendiği bildirilmişti.
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i̇ran, abd, saldırı
Lark Adası'nda patlama sesleri: İran Devrim Muhafızları ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu
23:06 30.08.2026 (güncellendi: 23:38 30.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD ordusunun Lark Adası’na saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından İran basını adadan patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları, saldırıyı doğrulayarak ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.
İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Patlamanın tam yerinin belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti. Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.
ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlendiği bildirilmişti.