https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/abdden-irana-yeni-saldiri-iddiasinin-ardindan-lark-adasindan-patlama-sesleri-yukseldi--1108353188.html

Lark Adası'nda patlama sesleri: İran Devrim Muhafızları ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu

Lark Adası'nda patlama sesleri: İran Devrim Muhafızları ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD ordusunun Lark Adası’na saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından İran basını adadan patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T23:06+0300

2026-08-30T23:06+0300

2026-08-30T23:38+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

saldırı

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İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Patlamanın tam yerinin belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti. Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi. ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

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i̇ran, abd, saldırı