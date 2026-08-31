https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/avrupa-borsalarinda-karisik-seyir-fed-ve-iran-alarmi-1108359483.html
Avrupa borsalarında karışık seyir: Fed ve İran alarmı
Avrupa borsalarında karışık seyir: Fed ve İran alarmı
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırısı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin faiz mesajlarıyla sarsılan küresel piyasalarda Avrupa borsaları haftaya... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T11:15+0300
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Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe hem jeopolitik sıcak temasların hem de merkez bankalarından gelen faiz baskısının gölgesinde girdi. ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na hava saldırısı düzenlemesiyle tırmanan askeri gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh tarafından Jackson Hole Sempozyumu'nda verilen ilave faiz artışı sinyalleri risk iştahını baskıladı. Bu çifte baskı altında açılan Avrupa borsaları, yeni haftaya yön arayışında ve parçalı bir seyirle başladı.Ortadoğu'da sıcak temas ve Fed'in şahin faiz baskısıYatırımcıların odağında yer alan ilk kritik başlık, Ortadoğu hattındaki askeri çatışmalar oldu. Lark Adası harekatı sonrası yükselen ham petrol maliyetlerinin küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan Fed Başkanı Warsh’un enflasyonun hedeflenen patikaya inmemesi halinde para politikasında sıkılaşmanın süreceğini vurgulaması, piyasalarda eylül ayı faiz artışı beklentilerini zirveye taşıdı.Bu atmosferde cuma günü sert değer kaybeden avro/dolar paritesi haftaya 1,1586 seviyesinde yatay başlarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı toplantısında alacağı olası faiz kararı öncesinde piyasaların daha zorlu bir dönemeçten geçtiği kaydediliyor.Avrupa piyasalarında endeksler ayrıştıPiyasalarda saat 10.25 itibarıyla kıta genelini yansıtan Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 654 puana indi. Ülke bazlı endekslerde ise belirgin bir ayrışma öne çıktı:Analistler, gün içerisinde açıklanacak Almanya enflasyon verisi ile ABD tarafındaki Dallas Fed imalat aktivite endeksinin piyasaların anlık seyrinde belirleyici rol oynayacağını vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/korfezde-gerilim-tirmanirken-istanbulda-mekke-zirvesi-3-ulkenin-ordusu-tek-cati-altinda-mi-1108359309.html
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cac, i̇ran, abd, almanya, fed, avrupa merkez bankası (ecb), merkez bankası
cac, i̇ran, abd, almanya, fed, avrupa merkez bankası (ecb), merkez bankası
Avrupa borsalarında karışık seyir: Fed ve İran alarmı
ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırısı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin faiz mesajlarıyla sarsılan küresel piyasalarda Avrupa borsaları haftaya karışık seyirle başladı. Ortadoğu gerilimi ve ECB'nin kritik eylül kararı öncesinde borsa endekslerindeki son rakamlar netleşti.
Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe hem jeopolitik sıcak temasların hem de merkez bankalarından gelen faiz baskısının gölgesinde girdi. ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na hava saldırısı düzenlemesiyle tırmanan askeri gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh tarafından Jackson Hole Sempozyumu'nda verilen ilave faiz artışı sinyalleri risk iştahını baskıladı. Bu çifte baskı altında açılan Avrupa borsaları, yeni haftaya yön arayışında ve parçalı bir seyirle başladı.
Ortadoğu'da sıcak temas ve Fed'in şahin faiz baskısı
Yatırımcıların odağında yer alan ilk kritik başlık, Ortadoğu hattındaki askeri çatışmalar oldu. Lark Adası harekatı sonrası yükselen ham petrol maliyetlerinin küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan Fed Başkanı Warsh’un enflasyonun hedeflenen patikaya inmemesi halinde para politikasında sıkılaşmanın süreceğini vurgulaması, piyasalarda eylül ayı faiz artışı beklentilerini zirveye taşıdı.
Bu atmosferde cuma günü sert değer kaybeden avro/dolar paritesi
haftaya 1,1586 seviyesinde yatay başlarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)
eylül ayı toplantısında alacağı olası faiz kararı öncesinde piyasaların daha zorlu bir dönemeçten geçtiği kaydediliyor.
Avrupa piyasalarında endeksler ayrıştı
Piyasalarda saat 10.25 itibarıyla kıta genelini yansıtan Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 654 puana indi. Ülke bazlı endekslerde ise belirgin bir ayrışma öne çıktı:
Almanya'da DAX 40 endeksi
yüzde 0,4 değer kaybıyla 26.456 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi
yüzde 0,3 kazançla 10.824 puana yükseldi.
Fransa'da CAC 40 endeksi
yüzde 0,1 primle 8.408 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi
yüzde 0,1 artışla 52.644 puandan işlem gördü.
İspanya'da IBEX 35 endeksi
yüzde 0,1 primle 20.052 puanda dengelendi.
Analistler, gün içerisinde açıklanacak Almanya enflasyon verisi
ile ABD tarafındaki Dallas Fed imalat aktivite endeksinin
piyasaların anlık seyrinde belirleyici rol oynayacağını vurguluyor.