https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/avrupa-borsalarinda-karisik-seyir-fed-ve-iran-alarmi-1108359483.html

Avrupa borsalarında karışık seyir: Fed ve İran alarmı

Avrupa borsalarında karışık seyir: Fed ve İran alarmı

Sputnik Türkiye

ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırısı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin faiz mesajlarıyla sarsılan küresel piyasalarda Avrupa borsaları haftaya... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T11:15+0300

2026-08-31T11:15+0300

2026-08-31T11:15+0300

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avrupa merkez bankası (ecb)

merkez bankası

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Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe hem jeopolitik sıcak temasların hem de merkez bankalarından gelen faiz baskısının gölgesinde girdi. ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na hava saldırısı düzenlemesiyle tırmanan askeri gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh tarafından Jackson Hole Sempozyumu'nda verilen ilave faiz artışı sinyalleri risk iştahını baskıladı. Bu çifte baskı altında açılan Avrupa borsaları, yeni haftaya yön arayışında ve parçalı bir seyirle başladı.Ortadoğu'da sıcak temas ve Fed'in şahin faiz baskısıYatırımcıların odağında yer alan ilk kritik başlık, Ortadoğu hattındaki askeri çatışmalar oldu. Lark Adası harekatı sonrası yükselen ham petrol maliyetlerinin küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan Fed Başkanı Warsh’un enflasyonun hedeflenen patikaya inmemesi halinde para politikasında sıkılaşmanın süreceğini vurgulaması, piyasalarda eylül ayı faiz artışı beklentilerini zirveye taşıdı.Bu atmosferde cuma günü sert değer kaybeden avro/dolar paritesi haftaya 1,1586 seviyesinde yatay başlarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı toplantısında alacağı olası faiz kararı öncesinde piyasaların daha zorlu bir dönemeçten geçtiği kaydediliyor.Avrupa piyasalarında endeksler ayrıştıPiyasalarda saat 10.25 itibarıyla kıta genelini yansıtan Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 654 puana indi. Ülke bazlı endekslerde ise belirgin bir ayrışma öne çıktı:Analistler, gün içerisinde açıklanacak Almanya enflasyon verisi ile ABD tarafındaki Dallas Fed imalat aktivite endeksinin piyasaların anlık seyrinde belirleyici rol oynayacağını vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/korfezde-gerilim-tirmanirken-istanbulda-mekke-zirvesi-3-ulkenin-ordusu-tek-cati-altinda-mi-1108359309.html

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