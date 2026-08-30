https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/bakirkoyde-guzellik-merkezinde-gizli-kamera-skandali-is-yeri-kapatildi-3-kisi-tutuklandi-1108351044.html

Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: İş yeri kapatıldı, 3 kişi tutuklandı

Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: İş yeri kapatıldı, 3 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli tutuklanırken... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T19:47+0300

2026-08-30T19:47+0300

2026-08-30T19:47+0300

türki̇ye

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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde kadın müşterilere ait mahrem görüntülerin gizlice kaydedilerek para karşılığında paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Sağlık Bakanlığı, olayın ardından söz konusu merkezin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve inceleme başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, kamera sistemini kuran kişinin ardından sosyal medya kanalını yönettiği belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/guzellik-merkezinde-musterilerin-goruntuleri-gizlice-kaydedildi-14-bin-videonun-yayimlandigi-tespit-1108333976.html

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