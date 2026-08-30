https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/bakirkoyde-guzellik-merkezinde-gizli-kamera-skandali-is-yeri-kapatildi-3-kisi-tutuklandi-1108351044.html
Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: İş yeri kapatıldı, 3 kişi tutuklandı
Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: İş yeri kapatıldı, 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli tutuklanırken... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T19:47+0300
2026-08-30T19:47+0300
2026-08-30T19:47+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
güzellik salonu
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gizli kamera
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kamera kayıtları
kamera görüntüsü
kamera sistemi
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde kadın müşterilere ait mahrem görüntülerin gizlice kaydedilerek para karşılığında paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Sağlık Bakanlığı, olayın ardından söz konusu merkezin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve inceleme başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, kamera sistemini kuran kişinin ardından sosyal medya kanalını yönettiği belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/guzellik-merkezinde-musterilerin-goruntuleri-gizlice-kaydedildi-14-bin-videonun-yayimlandigi-tespit-1108333976.html
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sağlık bakanlığı, güzellik salonu, güzellik merkezi, kamera, gizli kamera, kamera görüntüleri, kamera kayıtları, kamera görüntüsü, kamera sistemi
sağlık bakanlığı, güzellik salonu, güzellik merkezi, kamera, gizli kamera, kamera görüntüleri, kamera kayıtları, kamera görüntüsü, kamera sistemi
Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: İş yeri kapatıldı, 3 kişi tutuklandı
Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli tutuklanırken, merkezin faaliyetleri durduruldu.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde kadın müşterilere ait mahrem görüntülerin gizlice kaydedilerek para karşılığında paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı, olayın ardından söz konusu merkezin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve inceleme başlatıldığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında işletme sahibi, kamera sistemini kuran kişinin ardından sosyal medya kanalını yönettiği belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.