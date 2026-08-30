Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/bakirkoyde-guzellik-merkezinde-gizli-kamera-skandali-is-yeri-kapatildi-3-kisi-tutuklandi-1108351044.html
Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: İş yeri kapatıldı, 3 kişi tutuklandı
Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: İş yeri kapatıldı, 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli tutuklanırken... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T19:47+0300
2026-08-30T19:47+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
güzellik salonu
güzellik merkezi
kamera
gizli kamera
kamera görüntüleri
kamera kayıtları
kamera görüntüsü
kamera sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/05/1056098678_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d11882a6b44edb528b4dde1ebbb6a3d4.jpg
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde kadın müşterilere ait mahrem görüntülerin gizlice kaydedilerek para karşılığında paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Sağlık Bakanlığı, olayın ardından söz konusu merkezin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve inceleme başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, kamera sistemini kuran kişinin ardından sosyal medya kanalını yönettiği belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/guzellik-merkezinde-musterilerin-goruntuleri-gizlice-kaydedildi-14-bin-videonun-yayimlandigi-tespit-1108333976.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/05/1056098678_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_1f844a4b419e9a5790f2ce4b573e80b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, güzellik salonu, güzellik merkezi, kamera, gizli kamera, kamera görüntüleri, kamera kayıtları, kamera görüntüsü, kamera sistemi
sağlık bakanlığı, güzellik salonu, güzellik merkezi, kamera, gizli kamera, kamera görüntüleri, kamera kayıtları, kamera görüntüsü, kamera sistemi

Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: İş yeri kapatıldı, 3 kişi tutuklandı

19:47 30.08.2026
© AAGizli kamera
Gizli kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AA
Abone ol
Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilen mahrem görüntülerinin satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli tutuklanırken, merkezin faaliyetleri durduruldu.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde kadın müşterilere ait mahrem görüntülerin gizlice kaydedilerek para karşılığında paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı, olayın ardından söz konusu merkezin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve inceleme başlatıldığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında işletme sahibi, kamera sistemini kuran kişinin ardından sosyal medya kanalını yönettiği belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güzellik merkezinde müşterilerin görüntüleri gizlice kaydedildi: 14 bin videonun yayımlandığı tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
TÜRKİYE
Güzellik merkezinde müşterilerin görüntüleri gizlice kaydedildi: 14 bin videonun yayımlandığı tespit edildi
Dün, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала