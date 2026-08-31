https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/giresunda-saganak-etkili-oldu-taskin-ve-torak-kaymasi-olustu-1108362308.html

Giresun'da sağanak etkili oldu: Taşkın ve torak kayması oluştu

Giresun'da sağanak etkili oldu: Taşkın ve torak kayması oluştu

Sputnik Türkiye

Ordu ve Giresun'da etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentlerin birçok bölgesinde su baskınları oluştu. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T12:04+0300

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Ordu ve Giresun'da sel oluştu.Ordu'da sel baskınlarıYağış nedeniyle Fatsa, Altınordu, Kabadüz ve Gürgentepe ilçelerinde bazı iş yerlerinde su baskınları oluştu.Fatsa'da rögar ve su kanallarının tıkanması sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.Belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.Öte yandan yağış nedeniyle bazı mahallelerde toprak kaymaları meydana geldi, bazı ırmak ve derelerin debisi yükseldi.Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Yağış kentte aralıklarla devam ediyor.Giresun'da taşkın oluştuGiresun'da il genelinde dün akşam başlayan sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor.Bazı mahalle ve köy yollarında sağanak sonucu taşkınlar ve toprak kaymaları meydana geldi. Tedbir amacıyla kapatılan Yağlıdere-Espiye kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Yağış nedeniyle Espiye'de 8, Dereli'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl merkezi ile ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.Ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bugun-disari-cikacaklar-dikkat-meteorolojiden-sel-ve-yildirim-tehlikesine-karsi-4-bolge-icin-acil-1108355385.html

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