https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bugun-disari-cikacaklar-dikkat-meteorolojiden-sel-ve-yildirim-tehlikesine-karsi-4-bolge-icin-acil-1108355385.html

Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: Meteoroloji'den sel ve yıldırım tehlikesine karşı 4 bölge için acil uyarı geldi

Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: Meteoroloji'den sel ve yıldırım tehlikesine karşı 4 bölge için acil uyarı geldi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevreleri başta olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T07:18+0300

2026-08-31T07:18+0300

2026-08-31T07:18+0300

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Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakimiyetini sürdürürken, atmosferik hareketlilik kuzey, iç ve doğu kesimlerde belirginleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri, Ordu, Tokat, Sivas, Kayseri, Van ile Hatay’ın kıyı ve Samsun'un doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, belirli hatlarda ani yağış riski öne çıkıyor.Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış alarmıRaporun en dikkat çekici uyarısı Karadeniz hattı için yapıldı. Özellikle Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Trabzon (27°C) ve Rize (26°C) çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri uyarılara neden olurken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve yetkililerin teyakkuzda olması istendi. Batı Karadeniz genelinde ise Bolu, Düzce ve Sinop hattında parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.İç kesimler, Doğu Anadolu ve denizlerde son durumİç ve doğu bölgelerde de yerel hareketlilikler dikkat çekiyor. Kayseri ve Sivas'ta gök gürültülü sağanak geçişleri görülürken, Başkent Ankara (30°C) ile Eskişehir ve Konya parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Doğu Anadolu'da ise Erzurum (22°C), Kars (23°C) ve Van (24°C) aralıklı sağanakların etkisinde kalacak. Marmara'da İstanbul (29°C), Ege'de İzmir (35°C) ve Akdeniz'de Antalya (36°C) genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.Denizlerde ise rüzgar kuvvetleniyor; Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü sularında zaman zaman 6 ila 7 kuvvete ulaşabilecek fırtınamsı rüzgar ile 3 metreye varan dalga riskine karşı denizcilerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/buyuk-kanyonda-korkutan-sel-felaketi-20den-fazla-kayip-1108355256.html

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