https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bugun-disari-cikacaklar-dikkat-meteorolojiden-sel-ve-yildirim-tehlikesine-karsi-4-bolge-icin-acil-1108355385.html
Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: Meteoroloji'den sel ve yıldırım tehlikesine karşı 4 bölge için acil uyarı geldi
Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: Meteoroloji'den sel ve yıldırım tehlikesine karşı 4 bölge için acil uyarı geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevreleri başta olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T07:18+0300
2026-08-31T07:18+0300
2026-08-31T07:18+0300
yaşam
doğu karadeniz
ordu
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Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakimiyetini sürdürürken, atmosferik hareketlilik kuzey, iç ve doğu kesimlerde belirginleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri, Ordu, Tokat, Sivas, Kayseri, Van ile Hatay’ın kıyı ve Samsun'un doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, belirli hatlarda ani yağış riski öne çıkıyor.Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış alarmıRaporun en dikkat çekici uyarısı Karadeniz hattı için yapıldı. Özellikle Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Trabzon (27°C) ve Rize (26°C) çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri uyarılara neden olurken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve yetkililerin teyakkuzda olması istendi. Batı Karadeniz genelinde ise Bolu, Düzce ve Sinop hattında parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.İç kesimler, Doğu Anadolu ve denizlerde son durumİç ve doğu bölgelerde de yerel hareketlilikler dikkat çekiyor. Kayseri ve Sivas'ta gök gürültülü sağanak geçişleri görülürken, Başkent Ankara (30°C) ile Eskişehir ve Konya parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Doğu Anadolu'da ise Erzurum (22°C), Kars (23°C) ve Van (24°C) aralıklı sağanakların etkisinde kalacak. Marmara'da İstanbul (29°C), Ege'de İzmir (35°C) ve Akdeniz'de Antalya (36°C) genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.Denizlerde ise rüzgar kuvvetleniyor; Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü sularında zaman zaman 6 ila 7 kuvvete ulaşabilecek fırtınamsı rüzgar ile 3 metreye varan dalga riskine karşı denizcilerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/buyuk-kanyonda-korkutan-sel-felaketi-20den-fazla-kayip-1108355256.html
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doğu karadeniz, ordu, artvin, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: Meteoroloji'den sel ve yıldırım tehlikesine karşı 4 bölge için acil uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevreleri başta olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Denizlerde fırtınamsı rüzgar beklenirken, risk altındaki bölgeler için acil tedbir çağrısı yapıldı.
Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakimiyetini sürdürürken, atmosferik hareketlilik kuzey, iç ve doğu kesimlerde belirginleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri, Ordu, Tokat, Sivas, Kayseri, Van ile Hatay’ın kıyı ve Samsun'un doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, belirli hatlarda ani yağış riski öne çıkıyor.
Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış alarmı
Raporun en dikkat çekici uyarısı Karadeniz hattı için yapıldı. Özellikle Doğu Karadeniz kıyı kesimleri
ile Ordu
ve Artvin
çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli
gerçekleşmesi bekleniyor. Trabzon
(27°C) ve Rize
(26°C) çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak geçişleri uyarılara neden olurken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların ve yetkililerin teyakkuzda olması istendi. Batı Karadeniz
genelinde ise Bolu
, Düzce
ve Sinop
hattında parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
İç kesimler, Doğu Anadolu ve denizlerde son durum
İç ve doğu bölgelerde de yerel hareketlilikler dikkat çekiyor. Kayseri
ve Sivas'ta
gök gürültülü sağanak geçişleri görülürken, Başkent Ankara
(30°C) ile Eskişehir
ve Konya
parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Doğu Anadolu'da ise Erzurum
(22°C), Kars
(23°C) ve Van
(24°C) aralıklı sağanakların etkisinde kalacak. Marmara'da İstanbul
(29°C), Ege'de İzmir
(35°C) ve Akdeniz'de Antalya
(36°C) genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Denizlerde ise rüzgar kuvvetleniyor; Doğu Karadeniz
, Güney Ege
, Batı Akdeniz
ve Van Gölü
sularında zaman zaman 6 ila 7 kuvvete ulaşabilecek fırtınamsı rüzgar
ile 3 metreye varan dalga riskine karşı denizcilerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.