https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/gemi-faciasinda-cenazeler-turkiyeye-getirildi-kayiplar-icin-bekleyis-suruyor-1108385910.html
Gemi faciasında cenazeler Türkiye’ye getirildi: Kayıplar için bekleyiş sürüyor
Gemi faciasında cenazeler Türkiye’ye getirildi: Kayıplar için bekleyiş sürüyor
Sputnik Türkiye
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin cenazeleri Mersin ve Gaziantep’e getirildi. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T23:12+0300
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Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim’in cenazeleri Mersin’e getirildi. Olayda yaşamını yitiren iş insanı Nihat Balyemez’in cenazesi ise Kuzey Kıbrıs'taki otopsi işlemlerinin ardından uçakla memleketi Gaziantep’e ulaştırıldı.Gaziantep Havalimanı’nda yakınlarına teslim edilen Balyemez’in naaşı, cenaze aracına konularak Asri Mezarlık morguna götürüldü. Balyemez’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilmesi bekleniyor.Öte yandan kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/girne-feribot-kazasinda-son-durum-kayip-sayisi-20ye-yukseldi-1108375221.html
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kuzey kıbrıs, gaziantep havalimanı, türkiye, girne, feribot, feribot kazası, feribot seferleri, feribot faciası
kuzey kıbrıs, gaziantep havalimanı, türkiye, girne, feribot, feribot kazası, feribot seferleri, feribot faciası
Gemi faciasında cenazeler Türkiye’ye getirildi: Kayıplar için bekleyiş sürüyor
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin cenazeleri Mersin ve Gaziantep’e getirildi. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken, yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim’in cenazeleri Mersin’e getirildi.
Olayda yaşamını yitiren iş insanı Nihat Balyemez’in cenazesi ise Kuzey Kıbrıs'taki otopsi işlemlerinin ardından uçakla memleketi Gaziantep’e ulaştırıldı.
Gaziantep Havalimanı’nda yakınlarına teslim edilen Balyemez’in naaşı, cenaze aracına konularak Asri Mezarlık morguna götürüldü.
Balyemez’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilmesi bekleniyor.
Öte yandan kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.