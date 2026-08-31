https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/gemi-faciasinda-cenazeler-turkiyeye-getirildi-kayiplar-icin-bekleyis-suruyor-1108385910.html

Gemi faciasında cenazeler Türkiye’ye getirildi: Kayıplar için bekleyiş sürüyor

Gemi faciasında cenazeler Türkiye’ye getirildi: Kayıplar için bekleyiş sürüyor

Sputnik Türkiye

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin cenazeleri Mersin ve Gaziantep’e getirildi. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T23:12+0300

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Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim’in cenazeleri Mersin’e getirildi. Olayda yaşamını yitiren iş insanı Nihat Balyemez’in cenazesi ise Kuzey Kıbrıs'taki otopsi işlemlerinin ardından uçakla memleketi Gaziantep’e ulaştırıldı.Gaziantep Havalimanı’nda yakınlarına teslim edilen Balyemez’in naaşı, cenaze aracına konularak Asri Mezarlık morguna götürüldü. Balyemez’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilmesi bekleniyor.Öte yandan kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/girne-feribot-kazasinda-son-durum-kayip-sayisi-20ye-yukseldi-1108375221.html

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