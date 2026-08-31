https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/flash-tv-tekrar-satildi-kanalin-yeni-sahibi-belli-oldu-1108385329.html

Flash TV tekrar satıldı: Kanalın yeni sahibi belli oldu

Flash TV tekrar satıldı: Kanalın yeni sahibi belli oldu

Sputnik Türkiye

'Çatlı' filmiyle tanınan SAFE Media, Türk televizyonculuğunun tanınan markalarından Flash TV’yi bünyesine kattığını açıkladı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T22:20+0300

2026-08-31T22:20+0300

2026-08-31T22:21+0300

türki̇ye

flash tv

kanal

haber

televizyon

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

türkiye radyo televizyon kurumu

televizyon yayıncıları derneği (tvyd)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092553200_0:22:1700:978_1920x0_80_0_0_700605292fb48c6c8dd28ffe48bf9c33.jpg

Flash TV, medya şirketi SAFE Media’nın bünyesine katıldı.SAFE Media’dan yapılan açıklamada, kanalın yeni yayın döneminde ulusal eğlence kanalı formatında yeniden yapılandırılacağı bildirildi. Yeni yayın akışında eğlence ve yarışma programlarının yanı sıra müzik, kültür-sanat, sinema, dizi ve yaşam içeriklerine ağırlık verilmesinin planlandığı belirtildi.Şirket, sinema ve içerik üretimi alanındaki tecrübesini Flash TV’nin yeni yayın anlayışıyla bir araya getireceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/flash-haber-tv-satisa-cikarildi-muhammen-bedel-84-milyon-tl-1099333425.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

flash tv, kanal, haber, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), türkiye radyo televizyon kurumu, televizyon yayıncıları derneği (tvyd)