Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/flash-tv-tekrar-satildi-kanalin-yeni-sahibi-belli-oldu-1108385329.html
Flash TV tekrar satıldı: Kanalın yeni sahibi belli oldu
Flash TV tekrar satıldı: Kanalın yeni sahibi belli oldu
Sputnik Türkiye
'Çatlı' filmiyle tanınan SAFE Media, Türk televizyonculuğunun tanınan markalarından Flash TV’yi bünyesine kattığını açıkladı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T22:20+0300
2026-08-31T22:21+0300
türki̇ye
flash tv
kanal
haber
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
türkiye radyo televizyon kurumu
televizyon yayıncıları derneği (tvyd)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092553200_0:22:1700:978_1920x0_80_0_0_700605292fb48c6c8dd28ffe48bf9c33.jpg
Flash TV, medya şirketi SAFE Media’nın bünyesine katıldı.SAFE Media’dan yapılan açıklamada, kanalın yeni yayın döneminde ulusal eğlence kanalı formatında yeniden yapılandırılacağı bildirildi. Yeni yayın akışında eğlence ve yarışma programlarının yanı sıra müzik, kültür-sanat, sinema, dizi ve yaşam içeriklerine ağırlık verilmesinin planlandığı belirtildi.Şirket, sinema ve içerik üretimi alanındaki tecrübesini Flash TV’nin yeni yayın anlayışıyla bir araya getireceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/flash-haber-tv-satisa-cikarildi-muhammen-bedel-84-milyon-tl-1099333425.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092553200_184:0:1517:1000_1920x0_80_0_0_5f72b3ba78c20afae571d75bb8ae2d3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
flash tv, kanal, haber, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), türkiye radyo televizyon kurumu, televizyon yayıncıları derneği (tvyd)
flash tv, kanal, haber, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), türkiye radyo televizyon kurumu, televizyon yayıncıları derneği (tvyd)

Flash TV tekrar satıldı: Kanalın yeni sahibi belli oldu

22:20 31.08.2026 (güncellendi: 22:21 31.08.2026)
© Fotoğraf : Flash Haber TvFlash Haber
Flash Haber - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Fotoğraf : Flash Haber Tv
Abone ol
'Çatlı' filmiyle tanınan SAFE Media, Türk televizyonculuğunun tanınan markalarından Flash TV’yi bünyesine kattığını açıkladı.
Flash TV, medya şirketi SAFE Media’nın bünyesine katıldı.
SAFE Media’dan yapılan açıklamada, kanalın yeni yayın döneminde ulusal eğlence kanalı formatında yeniden yapılandırılacağı bildirildi. Yeni yayın akışında eğlence ve yarışma programlarının yanı sıra müzik, kültür-sanat, sinema, dizi ve yaşam içeriklerine ağırlık verilmesinin planlandığı belirtildi.
Şirket, sinema ve içerik üretimi alanındaki tecrübesini Flash TV’nin yeni yayın anlayışıyla bir araya getireceğini açıkladı.
Flash Haber - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
TÜRKİYE
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: Muhammen bedel 84 milyon TL
13 Eylül 2025, 00:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала