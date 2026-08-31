https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/flash-tv-tekrar-satildi-kanalin-yeni-sahibi-belli-oldu-1108385329.html
Flash TV tekrar satıldı: Kanalın yeni sahibi belli oldu
Flash TV tekrar satıldı: Kanalın yeni sahibi belli oldu
Sputnik Türkiye
'Çatlı' filmiyle tanınan SAFE Media, Türk televizyonculuğunun tanınan markalarından Flash TV’yi bünyesine kattığını açıkladı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T22:20+0300
2026-08-31T22:20+0300
2026-08-31T22:21+0300
türki̇ye
flash tv
kanal
haber
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
türkiye radyo televizyon kurumu
televizyon yayıncıları derneği (tvyd)
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Flash TV, medya şirketi SAFE Media’nın bünyesine katıldı.SAFE Media’dan yapılan açıklamada, kanalın yeni yayın döneminde ulusal eğlence kanalı formatında yeniden yapılandırılacağı bildirildi. Yeni yayın akışında eğlence ve yarışma programlarının yanı sıra müzik, kültür-sanat, sinema, dizi ve yaşam içeriklerine ağırlık verilmesinin planlandığı belirtildi.Şirket, sinema ve içerik üretimi alanındaki tecrübesini Flash TV’nin yeni yayın anlayışıyla bir araya getireceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/flash-haber-tv-satisa-cikarildi-muhammen-bedel-84-milyon-tl-1099333425.html
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flash tv, kanal, haber, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), türkiye radyo televizyon kurumu, televizyon yayıncıları derneği (tvyd)
flash tv, kanal, haber, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), türkiye radyo televizyon kurumu, televizyon yayıncıları derneği (tvyd)
Flash TV tekrar satıldı: Kanalın yeni sahibi belli oldu
22:20 31.08.2026 (güncellendi: 22:21 31.08.2026)
'Çatlı' filmiyle tanınan SAFE Media, Türk televizyonculuğunun tanınan markalarından Flash TV’yi bünyesine kattığını açıkladı.
Flash TV, medya şirketi SAFE Media’nın bünyesine katıldı.
SAFE Media’dan yapılan açıklamada, kanalın yeni yayın döneminde ulusal eğlence kanalı formatında yeniden yapılandırılacağı bildirildi. Yeni yayın akışında eğlence ve yarışma programlarının yanı sıra müzik, kültür-sanat, sinema, dizi ve yaşam içeriklerine ağırlık verilmesinin planlandığı belirtildi.
Şirket, sinema ve içerik üretimi alanındaki tecrübesini Flash TV’nin yeni yayın anlayışıyla bir araya getireceğini açıkladı.