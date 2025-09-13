https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/flash-haber-tv-satisa-cikarildi-muhammen-bedel-84-milyon-tl-1099333425.html
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: Muhammen bedel 84 milyon TL
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: Muhammen bedel 84 milyon TL
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV'yi satışa çıkardı. Satışın kapalı zarf, açık artırma usulleriyle... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T00:49+0300
2025-09-13T00:49+0300
2025-09-13T00:49+0300
türki̇ye
flash tv
flash haber
ihale
kamu i̇hale kanunu
satış
e-satış
satış fiyatı
tanzim satış
tmsf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092553200_0:22:1700:978_1920x0_80_0_0_700605292fb48c6c8dd28ffe48bf9c33.jpg
Flash Haber TV’nin ilgili satış ilanı, TMSF tarafından resmi olarak duyuruldu.İhalenin kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle 17 Eylül 2025’te İstanbul’da gerçekleştirileceği belirtildi. Satışa çıkarılan varlıkların muhammen bedeli 84 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen şirketlerin ise 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/flash-tv-pozitifbank-ve-payfixe-kayyum-atandi-1094526087.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092553200_184:0:1517:1000_1920x0_80_0_0_5f72b3ba78c20afae571d75bb8ae2d3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
flash tv, flash haber, ihale, kamu i̇hale kanunu, satış, e-satış, satış fiyatı, tanzim satış, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
flash tv, flash haber, ihale, kamu i̇hale kanunu, satış, e-satış, satış fiyatı, tanzim satış, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: Muhammen bedel 84 milyon TL
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV'yi satışa çıkardı. Satışın kapalı zarf, açık artırma usulleriyle gerçekleştirileceği ve muhammen bedelin 84 milyon TL olduğu açıklandı.
Flash Haber TV’nin ilgili satış ilanı, TMSF tarafından resmi olarak duyuruldu.
İhalenin kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle 17 Eylül 2025’te İstanbul’da gerçekleştirileceği belirtildi. Satışa çıkarılan varlıkların muhammen bedeli 84 milyon TL olarak açıklandı.
İhaleye katılmak isteyen şirketlerin ise 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği hatırlatıldı.