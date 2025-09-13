Türkiye
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: Muhammen bedel 84 milyon TL
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: Muhammen bedel 84 milyon TL
Flash Haber TV satışa çıkarıldı: Muhammen bedel 84 milyon TL
13.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092553200_0:22:1700:978_1920x0_80_0_0_700605292fb48c6c8dd28ffe48bf9c33.jpg
Flash Haber TV'nin ilgili satış ilanı, TMSF tarafından resmi olarak duyuruldu.İhalenin kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle 17 Eylül 2025'te İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtildi. Satışa çıkarılan varlıkların muhammen bedeli 84 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen şirketlerin ise 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği hatırlatıldı.
00:49 13.09.2025
© Fotoğraf : Flash Haber TvFlash Haber
Flash Haber - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© Fotoğraf : Flash Haber Tv
Abone ol
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV'yi satışa çıkardı. Satışın kapalı zarf, açık artırma usulleriyle gerçekleştirileceği ve muhammen bedelin 84 milyon TL olduğu açıklandı.
Flash Haber TV’nin ilgili satış ilanı, TMSF tarafından resmi olarak duyuruldu.
İhalenin kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle 17 Eylül 2025’te İstanbul’da gerçekleştirileceği belirtildi. Satışa çıkarılan varlıkların muhammen bedeli 84 milyon TL olarak açıklandı.
İhaleye katılmak isteyen şirketlerin ise 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği hatırlatıldı.
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e kayyum atandı
14 Mart, 19:31
Haber akışı
