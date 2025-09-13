https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/flash-haber-tv-satisa-cikarildi-muhammen-bedel-84-milyon-tl-1099333425.html

Flash Haber TV satışa çıkarıldı: Muhammen bedel 84 milyon TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV'yi satışa çıkardı. Satışın kapalı zarf, açık artırma usulleriyle... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

Flash Haber TV’nin ilgili satış ilanı, TMSF tarafından resmi olarak duyuruldu.İhalenin kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle 17 Eylül 2025’te İstanbul’da gerçekleştirileceği belirtildi. Satışa çıkarılan varlıkların muhammen bedeli 84 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen şirketlerin ise 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği hatırlatıldı.

