https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/fetonun-guncel-yapilanmasina-operasyon-kemal-batmazin-kizi-tutuklandi-1108383889.html
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı tutuklandı
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz ve Hilal Köseoğlu tutuklandı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T20:25+0300
2026-08-31T20:25+0300
2026-08-31T20:25+0300
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akıncı üssü
türk hava kuvvetleri
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün güncel yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu yer aldı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan Batmaz ve Köseoğlu, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/feto-operasyonunda-sicak-gelisme-kemal-batmazin-kizi-yakalandi-1108313233.html
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kemal batmaz, i̇stanbul, fetö, akıncı, akıncı üssü davası, akıncı üssü, türk hava kuvvetleri, fethullah gülen, fetö medya yapılanması
kemal batmaz, i̇stanbul, fetö, akıncı, akıncı üssü davası, akıncı üssü, türk hava kuvvetleri, fethullah gülen, fetö medya yapılanması
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı tutuklandı
İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz ve Hilal Köseoğlu tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün güncel yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu yer aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan Batmaz ve Köseoğlu, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.