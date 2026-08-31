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FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı tutuklandı
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz ve Hilal Köseoğlu tutuklandı. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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kemal batmaz
i̇stanbul
fetö
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akıncı üssü
türk hava kuvvetleri
fethullah gülen
fetö medya yapılanması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün güncel yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu yer aldı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan Batmaz ve Köseoğlu, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/feto-operasyonunda-sicak-gelisme-kemal-batmazin-kizi-yakalandi-1108313233.html
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kemal batmaz, i̇stanbul, fetö, akıncı, akıncı üssü davası, akıncı üssü, türk hava kuvvetleri, fethullah gülen, fetö medya yapılanması
kemal batmaz, i̇stanbul, fetö, akıncı, akıncı üssü davası, akıncı üssü, türk hava kuvvetleri, fethullah gülen, fetö medya yapılanması

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı tutuklandı

20:25 31.08.2026
© AA / Mustafa KamacıAkıncı Üssü davası - Kemal Batmaz - Akın Öztürk
Akıncı Üssü davası - Kemal Batmaz - Akın Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA / Mustafa Kamacı
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İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz ve Hilal Köseoğlu tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün güncel yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu yer aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan Batmaz ve Köseoğlu, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.
Kemal Batmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
TÜRKİYE
FETÖ operasyonunda sıcak gelişme: Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı
28 Ağustos, 10:42
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