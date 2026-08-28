https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/feto-operasyonunda-sicak-gelisme-kemal-batmazin-kizi-yakalandi-1108313233.html
FETÖ operasyonunda sıcak gelişme: Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı
FETÖ operasyonunda sıcak gelişme: Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı
Sputnik Türkiye
FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T10:42+0300
2026-08-28T10:42+0300
2026-08-28T10:42+0300
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kemal batmaz
akıncı üssü
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
adil öksüz
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.Bugün saat 05.45'te Muğla'da ve İstanbul'da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.İstanbul'daki arama çalışmalarında Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı E.Batmaz yakalandı.Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve halihazırda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu 'nun kızı H. Köseoğlu'da yakalanan şüpheliler arasında yer aldı.Ele geçirilenler incelemedeBaşsavcılık tarafından yapılan açıklamada aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçildiği ve inceleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/alparslan-kuytul-ve-esi-tutuklandi-feto-baglantilari-mi-var-1108169824.html
türki̇ye
akıncı üssü
i̇stanbul
ankara
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fetö, kemal batmaz, akıncı üssü, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, adil öksüz, ankara
fetö, kemal batmaz, akıncı üssü, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, adil öksüz, ankara
FETÖ operasyonunda sıcak gelişme: Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı
FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bugün saat 05.45'te Muğla'da ve İstanbul'da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
İstanbul'daki arama çalışmalarında Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı E.Batmaz yakalandı.
Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve halihazırda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu 'nun kızı H. Köseoğlu'da yakalanan şüpheliler arasında yer aldı.
Ele geçirilenler incelemede
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçildiği ve inceleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.