https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/feto-operasyonunda-sicak-gelisme-kemal-batmazin-kizi-yakalandi-1108313233.html

FETÖ operasyonunda sıcak gelişme: Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı

FETÖ operasyonunda sıcak gelişme: Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı

Sputnik Türkiye

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T10:42+0300

2026-08-28T10:42+0300

2026-08-28T10:42+0300

türki̇ye

fetö

kemal batmaz

akıncı üssü

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

adil öksüz

ankara

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.Bugün saat 05.45'te Muğla'da ve İstanbul'da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.İstanbul'daki arama çalışmalarında Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı E.Batmaz yakalandı.Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve halihazırda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu 'nun kızı H. Köseoğlu'da yakalanan şüpheliler arasında yer aldı.Ele geçirilenler incelemedeBaşsavcılık tarafından yapılan açıklamada aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçildiği ve inceleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260823/alparslan-kuytul-ve-esi-tutuklandi-feto-baglantilari-mi-var-1108169824.html

türki̇ye

akıncı üssü

i̇stanbul

ankara

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fetö, kemal batmaz, akıncı üssü, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, adil öksüz, ankara