https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/galatasaray-ve-fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-fiksturu-aciklandi-ilk-rakipleri-belli-oldu-1108337059.html

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İlk rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İlk rakipleri belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki maç programı açıklandı. Galatasaray ilk maçında deplasmanda Sporting... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T14:57+0300

2026-08-29T14:57+0300

2026-08-29T14:57+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

uefa şampiyonlar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104477028_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_acbc0921363732e8a04d997f2b741d65.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki fikstürü belli oldu.Yeni formatıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.Fenerbahçe ise ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürüGalatasaray'ın lig aşamasındaki maç programı şöyle:Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürüFenerbahçe'nin lig aşamasındaki maç programı ise şöyle:Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatŞampiyonlar Ligi'nde her takım, 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.Lig aşamasındaki maçların tamamlanmasının ardından sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.9 ile 24. sırada yer alan 16 takım ise play-off turunda çift maçlı eleme usulüyle karşılaşacak. Bu turu geçen ekipler son 16 turuna yükselecek.Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/galatasaray-rafael-leao-transferini-kapa-bildirdi-istanbula-geliyor-1108335916.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi