https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/galatasaray-ve-fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-fiksturu-aciklandi-ilk-rakipleri-belli-oldu-1108337059.html
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İlk rakipleri belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İlk rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki maç programı açıklandı. Galatasaray ilk maçında deplasmanda Sporting... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T14:57+0300
2026-08-29T14:57+0300
2026-08-29T14:57+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki fikstürü belli oldu.Yeni formatıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.Fenerbahçe ise ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürüGalatasaray'ın lig aşamasındaki maç programı şöyle:Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürüFenerbahçe'nin lig aşamasındaki maç programı ise şöyle:Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatŞampiyonlar Ligi'nde her takım, 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.Lig aşamasındaki maçların tamamlanmasının ardından sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.9 ile 24. sırada yer alan 16 takım ise play-off turunda çift maçlı eleme usulüyle karşılaşacak. Bu turu geçen ekipler son 16 turuna yükselecek.Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
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fenerbahçe, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi
fenerbahçe, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İlk rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki maç programı açıklandı. Galatasaray ilk maçında deplasmanda Sporting ile, Fenerbahçe ise sahasında Roma ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki fikstürü belli oldu.
Yeni formatıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.
Fenerbahçe ise ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
Galatasaray'ın lig aşamasındaki maç programı şöyle:
9 Eylül Çarşamba:
Sporting-Galatasaray
13 Ekim Salı:
Galatasaray-Barcelona
21 Ekim Çarşamba:
Lille-Galatasaray
3 Kasım Salı:
Galatasaray-Stuttgart
24 Kasım Salı:
Galatasaray-Aston Villa
8 Aralık Salı:
AEK-Galatasaray
19 Ocak Salı:
Galatasaray-Feyenoord
27 Ocak Çarşamba:
PSG-Galatasaray
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki maç programı ise şöyle:
10 Eylül Perşembe:
Fenerbahçe-Roma
14 Ekim Çarşamba:
Aston Villa-Fenerbahçe
20 Ekim Salı:
Fenerbahçe-Slavia Prag
4 Kasım Çarşamba:
Fenerbahçe-Liverpool
25 Kasım Çarşamba:
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe
9 Aralık Çarşamba:
LASK-Fenerbahçe
20 Ocak Çarşamba:
Fenerbahçe-Villarreal
27 Ocak Çarşamba:
Atletico Madrid-Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi'nde yeni format
Şampiyonlar Ligi'nde her takım, 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.
Lig aşamasındaki maçların tamamlanmasının ardından sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24. sırada yer alan 16 takım ise play-off turunda çift maçlı eleme usulüyle karşılaşacak. Bu turu geçen ekipler son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.