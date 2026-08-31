https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/ebola-salgininda-bilanco-agirlasiyor-vaka-sayisi-6-bini-gecti-1108378428.html
Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Vaka sayısı 6 bini geçti
Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Vaka sayısı 6 bini geçti
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 41'e, can kaybı ise 2 bin 911'e yükseldi. Ülke tarihinin en büyük Ebola salgını... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T17:11+0300
2026-08-31T17:11+0300
2026-08-31T17:11+0300
sağlik
kongo
ebola
salgın
can kaybı
ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 6 bin sınırını aştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı, son verileri pazartesi günü sosyal medya hesabından paylaşarak 6 bin 41 doğrulanmış vaka ve 2 bin 911 can kaybı bulunduğunu açıkladı.Salgın, vaka sayısı bakımından 2018-2020 yılları arasında yaşanan önceki en büyük salgını geride bırakarak ülke tarihinin en büyük Ebola salgını haline geldi.Mevcut salgına Ebola virüsünün Bundibugyo türü neden oluyor. Bu türe karşı halihazırda onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.Bakanlık, salgınla mücadele ekiplerinin Ebola'nın görüldüğü altı eyalette çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Müdahale çalışmalarının özellikle Ituri, Kuzey Kivu ve Haut-Uele eyaletlerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bilim-insanlari-acikladi-alkol-birakildiktan-sonra-karaciger-neden-iyilesmiyor-1108372873.html
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kongo, ebola, salgın, can kaybı, ölü
kongo, ebola, salgın, can kaybı, ölü
Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Vaka sayısı 6 bini geçti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 41'e, can kaybı ise 2 bin 911'e yükseldi. Ülke tarihinin en büyük Ebola salgını haline gelen hastalığa karşı altı eyalette çalışmalar sürüyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 6 bin sınırını aştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı, son verileri pazartesi günü sosyal medya hesabından paylaşarak 6 bin 41 doğrulanmış vaka ve 2 bin 911 can kaybı bulunduğunu açıkladı.
Salgın, vaka sayısı bakımından 2018-2020 yılları arasında yaşanan önceki en büyük salgını geride bırakarak ülke tarihinin en büyük Ebola salgını haline geldi.
Mevcut salgına Ebola virüsünün Bundibugyo türü neden oluyor. Bu türe karşı halihazırda onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.
Bakanlık, salgınla mücadele ekiplerinin Ebola'nın görüldüğü altı eyalette çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Müdahale çalışmalarının özellikle Ituri, Kuzey Kivu ve Haut-Uele eyaletlerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.