https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/ebola-salgininda-bilanco-agirlasiyor-vaka-sayisi-6-bini-gecti-1108378428.html

Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Vaka sayısı 6 bini geçti

Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Vaka sayısı 6 bini geçti

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 41'e, can kaybı ise 2 bin 911'e yükseldi. Ülke tarihinin en büyük Ebola salgını... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T17:11+0300

2026-08-31T17:11+0300

2026-08-31T17:11+0300

sağlik

kongo

ebola

salgın

can kaybı

ölü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 6 bin sınırını aştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı, son verileri pazartesi günü sosyal medya hesabından paylaşarak 6 bin 41 doğrulanmış vaka ve 2 bin 911 can kaybı bulunduğunu açıkladı.Salgın, vaka sayısı bakımından 2018-2020 yılları arasında yaşanan önceki en büyük salgını geride bırakarak ülke tarihinin en büyük Ebola salgını haline geldi.Mevcut salgına Ebola virüsünün Bundibugyo türü neden oluyor. Bu türe karşı halihazırda onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.Bakanlık, salgınla mücadele ekiplerinin Ebola'nın görüldüğü altı eyalette çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Müdahale çalışmalarının özellikle Ituri, Kuzey Kivu ve Haut-Uele eyaletlerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

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kongo, ebola, salgın, can kaybı, ölü