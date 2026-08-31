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Dışişleri Bakanlığı'ndan alabora olan gemide hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan alabora olan gemide hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
dışişleri bakanlığı
girne
alabora
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Bugün KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Sürdürülen yoğun arama kurtarma çalışmalarına Türkiye tarafından tam destek verildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'den iki helikopter, iki bot ve bir dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki gemisinin arama kurtarma faaliyetlerine dahil olduğu aktarıldı.Açıklamada, daha fazla can kaybının önlenmesi ve kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların Kuzey Kıbrıs makamlarıyla yakın eş güdüm ve işbirliği halinde devam ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/cumhurbaskani-erdogan-sorumlulardan-hesap-sorulmasi-icin-kktc-ile-isbirligi-icinde-adimlarin-1108351569.html
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dışişleri bakanlığı, girne, alabora
dışişleri bakanlığı, girne, alabora

Dışişleri Bakanlığı'ndan alabora olan gemide hayatını kaybedenler için taziye mesajı

00:33 31.08.2026
© AA / Ali RuhluelGirne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları
Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA / Ali Ruhluel
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Dışişleri Bakanlığı, Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Sürdürülen yoğun arama kurtarma çalışmalarına Türkiye tarafından tam destek verildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'den iki helikopter, iki bot ve bir dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki gemisinin arama kurtarma faaliyetlerine dahil olduğu aktarıldı.
Açıklamada, daha fazla can kaybının önlenmesi ve kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların Kuzey Kıbrıs makamlarıyla yakın eş güdüm ve işbirliği halinde devam ettiği kaydedildi.
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