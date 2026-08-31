https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/denizlide-oglu-trafik-kazasinda-oldu-aci-haberi-alan-baba-kalp-krizinden-hayatini-kaybetti-1108380723.html
Denizli’de oğlu trafik kazasında öldü: Acı haberi alan baba kalp krizinden hayatını kaybetti
Denizli’de oğlu trafik kazasında öldü: Acı haberi alan baba kalp krizinden hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Denizli’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 29 yaşındaki gencin babası, oğlunun ölüm haberini aldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T18:23+0300
2026-08-31T18:23+0300
2026-08-31T18:23+0300
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denizli
türkiye
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
kalp çarpıntısı
kalp hastalıkları
kalp krizi
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Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi’nde Asım Ayyıldız’ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı.Kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki Ayyıldız, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç, hayatını kaybetti.Kazayı öğrenmesinin ardından hastaneye gelen baba İsmail Ayyıldız, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştı. Acil serviste tedavi altına alınan 55 yaşındaki baba, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kahramanmarasta-eski-es-cinayeti-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1108379572.html
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denizli, türkiye, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp krizi
denizli, türkiye, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp krizi
Denizli’de oğlu trafik kazasında öldü: Acı haberi alan baba kalp krizinden hayatını kaybetti
Denizli’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 29 yaşındaki gencin babası, oğlunun ölüm haberini aldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi’nde Asım Ayyıldız’ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı.
Kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki Ayyıldız, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç, hayatını kaybetti.
Kazayı öğrenmesinin ardından hastaneye gelen baba İsmail Ayyıldız, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştı. Acil serviste tedavi altına alınan 55 yaşındaki baba, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.