https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/cocuklar-evlerindeki-halilarla-kendilerine-hali-saha-yapti-koyden-topladik-1108373647.html

Çocuklar evlerindeki halılarla kendilerine 'halı saha' yaptı: 'Köyden topladık'

Çocuklar evlerindeki halılarla kendilerine 'halı saha' yaptı: 'Köyden topladık'

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde taş parke üzerinde futbol oynarken sürekli yaralanan çocuklar, çareyi evlerinden topladıkları halılarla kendilerine "halı saha"... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T15:02+0300

2026-08-31T15:02+0300

2026-08-31T15:20+0300

yaşam

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108373816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60b2348d3ad36bdf2ff7e5da6b44bd39.jpg

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çocuklar, evlerinden topladıkları halılarla kendilerine "halı saha" yaptı.Çıkrık Mahallesi'nde futbol oynamayı seven bir grup çocuk, "halı saha" hayallerini gerçekleştirmek için halı kullanmaya karar verdi.Anneleri ikna ettilerAnnelerini ikna ederek evlerinden halı toplayan çocuklar, mahalledeki düğün salonunun önünde kendileri için "halı saha" oluşturdu. Topları patlak olduğu için "Topu Olmayan Çocuk Kalmasın" Projesi'ni yürüten iş insanı Mehmet Baransel ile iletişime geçen çocuklar, cep telefonuyla görüntülü görüştükleri Baransel'e "halı saha"larını göstererek topa ihtiyaçlarının olduğunu iletti.Çocukların gayretinden etkilenen Baransel, köye gelerek top hediye etti ve çeşitli hediyeler dağıttı, berberler de çocukları tıraş etti.'Amacım, çocukların tablet ve telefondan uzak durmaları'Baransel, çocuklardan Ömer Arif İşçi'nin sosyal medyadan kendisine ulaştığını söyledi.Çocukların talebi üzerine harekete geçtiğini anlatan Baransel, şunları dile getirdi:Mahalle Muhtarı Murat İşçi de çocukların top oynarken yaralandıklarını ifade ederek, "Yaralanan çocukları hastaneye götürüyorduk. Oğlum geldi, 'Buraya halı sersek' dedi. Sonra köyü tek tek dolaştık, çocuklarla halı topladık. Mehmet Bey'e ulaştık. Top istedik. O da top ve bebeklerle köyümüze geldi." dedi.'Kendimiz yaptık'Çocuklardan Ömer Arif İşçi de mutlu olduklarını belirterek, "Halı sahamız da topumuz da yoktu. Halılar sererek halı saha ve tahtadan kale yaptık." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/bakanlik-devreye-girdi-bodrumda-1-top-dondurmayi-400-liraya-satan-isletmeye-idari-islem-1107362689.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye