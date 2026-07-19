https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/bakanlik-devreye-girdi-bodrumda-1-top-dondurmayi-400-liraya-satan-isletmeye-idari-islem-1107362689.html

Bakanlık devreye girdi: Bodrum'da 1 top dondurmayı 400 liraya satan işletmeye idari işlem

Bakanlık devreye girdi: Bodrum'da 1 top dondurmayı 400 liraya satan işletmeye idari işlem

Sputnik Türkiye

Bodrum'da bir işletmede çekilen videonun sosyal medyada gündem olmasını takiben Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Bodrum'daki işletmede 1 top... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T09:39+0300

2026-07-19T09:39+0300

2026-07-19T09:39+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)

bodrum

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Bodrum'da bir top dondurmanın 400 liraya satıldığı iddiasıyla gündeme gelen sosyal medya videosundaki işletmeyle ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilirken, işletme hakkında idari işlem uygulanarak dondurma fiyatlaması Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.Bakanlıktan yapılan açıklamanda şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yargitaydan-emsal-karar-dugunde-takilan-takilar-kimindir-tartismasina-son-noktayi-koydu-yeni-doneme-1107331087.html

türki̇ye

bodrum

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Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), bodrum