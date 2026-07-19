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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/bakanlik-devreye-girdi-bodrumda-1-top-dondurmayi-400-liraya-satan-isletmeye-idari-islem-1107362689.html
Bakanlık devreye girdi: Bodrum'da 1 top dondurmayı 400 liraya satan işletmeye idari işlem
Bakanlık devreye girdi: Bodrum'da 1 top dondurmayı 400 liraya satan işletmeye idari işlem
Sputnik Türkiye
Bodrum'da bir işletmede çekilen videonun sosyal medyada gündem olmasını takiben Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Bodrum'daki işletmede 1 top... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bodrum'da bir top dondurmanın 400 liraya satıldığı iddiasıyla gündeme gelen sosyal medya videosundaki işletmeyle ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilirken, işletme hakkında idari işlem uygulanarak dondurma fiyatlaması Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.Bakanlıktan yapılan açıklamanda şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yargitaydan-emsal-karar-dugunde-takilan-takilar-kimindir-tartismasina-son-noktayi-koydu-yeni-doneme-1107331087.html
türki̇ye
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ticaret bakanlığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), bodrum
ticaret bakanlığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), bodrum

Bakanlık devreye girdi: Bodrum'da 1 top dondurmayı 400 liraya satan işletmeye idari işlem

09:39 19.07.2026
© AADondurma, çocuk
Dondurma, çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA
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Bodrum'da bir işletmede çekilen videonun sosyal medyada gündem olmasını takiben Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Bodrum'daki işletmede 1 top dondurmanın 400 liraya satılması ile ilgili işletmeye idari işlem uygulandığını ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiğini açıkladı.
Bodrum'da bir top dondurmanın 400 liraya satıldığı iddiasıyla gündeme gelen sosyal medya videosundaki işletmeyle ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.
Yapılan denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilirken, işletme hakkında idari işlem uygulanarak dondurma fiyatlaması Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamanda şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızdan gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan şikayetler doğrultusunda, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamaları incelenmiştir.

Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulanmış; ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlaması, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir.

Özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgelerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

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