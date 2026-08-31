https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/cemalettin-kani-torun-yeni-yol-partisinden-istifa-etti-1108384182.html
Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti
Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti
Sputnik Türkiye
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Torun'un ayrılmasıyla 19'a düşen partinin Meclis'teki sandalye sayısı, Yeniden... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T20:57+0300
2026-08-31T20:57+0300
2026-08-31T20:57+0300
poli̇ti̇ka
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siyaset
siyasetçi
istifa
tbmm
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
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Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, partisinden istifa ettiğini duyurdu.Torun'un istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin TBMM'deki sandalye sayısı 19'a geriledi. Ancak Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla partinin Meclis'teki milletvekili sayısı yeniden 20'ye yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/tbmmde-sandalye-dagilimi-degisti-1108018877.html
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bursa, siyaset, siyasetçi, istifa, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
bursa, siyaset, siyasetçi, istifa, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Torun'un ayrılmasıyla 19'a düşen partinin Meclis'teki sandalye sayısı, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in katılımıyla yeniden 20'ye yükseldi.
Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Torun'un istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin TBMM'deki sandalye sayısı 19'a geriledi. Ancak Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla partinin Meclis'teki milletvekili sayısı yeniden 20'ye yükseldi.