https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/tbmmde-sandalye-dagilimi-degisti-1108018877.html

TBMM’de sandalye dağılımı değişti

TBMM’de sandalye dağılımı değişti

Sputnik Türkiye

TBMM’de yaşanan istifalar ve parti değişikliği sonrası sandalye dağılımı değişti. Meclis’te toplam milletvekili sayısı 592 oldu. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

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Yeni Yol Partisi, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin istifasıyla 19’a düşen milletvekili sayısını, CHP’den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın katılımıyla yeniden 20’ye çıkardı. Böylece parti, TBMM’de grup kurma yeterliliğini yeniden kazandı.TBMM’nin internet sitesindeki 28. Dönem Milletvekilleri Sandalye Dağılımı da son değişikliklerin ardından güncellendi.Son değişikliklerle İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 27’ye, CHP’nin 44’e gerilerken bağımsız milletvekillerinin sayısı 13’e yükseldi.TBMM’deki toplam milletvekili sayısı ise daha önce yaşanan vefat, milletvekilliğinin düşmesi ve istifalar nedeniyle 600’den 592’ye geriledi.Yeni sandalye dağılımına göre partilerin milletvekili sayıları ise şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/tbmm-tatil-karari-resmi-gazetede-meclis-ne-zaman-acilacak-1107933185.html

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