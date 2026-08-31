https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/canakkalede-orman-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1108378316.html

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T17:11+0300

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Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlandı.Yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/antalyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1108349785.html

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