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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/canakkalede-orman-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1108378316.html
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlandı.Yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/antalyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1108349785.html
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çanakkale, çanakkale valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

17:11 31.08.2026
© AA / Sabahattin SallamaÇanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA / Sabahattin Sallama
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.
Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
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