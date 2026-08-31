https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/canakkalede-orman-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1108378316.html
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T17:11+0300
2026-08-31T17:11+0300
2026-08-31T17:11+0300
türki̇ye
çanakkale
çanakkale valiliği
yangın
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yangın alarmı
yangın helikopteri
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Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlandı.Yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/antalyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1108349785.html
türki̇ye
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çanakkale, çanakkale valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
çanakkale, çanakkale valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.
Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.