https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/antalyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1108349785.html
Antalya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Antalya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayla bölgesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T17:23+0300
2026-08-30T17:23+0300
2026-08-30T17:23+0300
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antalya
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yoğun çam ağaçlarının bulunduğu alanda etkili oldu.İhbarın ardından bölgeye 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek isteyen çevre mahallelerdekiler de otomobil ve traktörleriyle bölgeye giderek ekiplere yardımcı oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/muglada-baslayan-orman-yangini-antalyaya-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108334868.html
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antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Antalya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayla bölgesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yoğun çam ağaçlarının bulunduğu alanda etkili oldu.
İhbarın ardından bölgeye 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.
Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek isteyen çevre mahallelerdekiler de otomobil ve traktörleriyle bölgeye giderek ekiplere yardımcı oluyor.