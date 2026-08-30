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Antalya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Antalya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayla bölgesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yoğun çam ağaçlarının bulunduğu alanda etkili oldu.İhbarın ardından bölgeye 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek isteyen çevre mahallelerdekiler de otomobil ve traktörleriyle bölgeye giderek ekiplere yardımcı oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/muglada-baslayan-orman-yangini-antalyaya-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108334868.html
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antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı

Antalya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

17:23 30.08.2026
© AA / Mustafa TaşAntalya'nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AA / Mustafa Taş
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayla bölgesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yoğun çam ağaçlarının bulunduğu alanda etkili oldu.
İhbarın ardından bölgeye 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.
Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek isteyen çevre mahallelerdekiler de otomobil ve traktörleriyle bölgeye giderek ekiplere yardımcı oluyor.
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı: Ekipler müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
TÜRKİYE
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
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