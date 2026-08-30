https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/antalyada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1108349785.html

Antalya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Antalya'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayla bölgesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T17:23+0300

2026-08-30T17:23+0300

2026-08-30T17:23+0300

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Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yoğun çam ağaçlarının bulunduğu alanda etkili oldu.İhbarın ardından bölgeye 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek isteyen çevre mahallelerdekiler de otomobil ve traktörleriyle bölgeye giderek ekiplere yardımcı oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/muglada-baslayan-orman-yangini-antalyaya-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108334868.html

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