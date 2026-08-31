https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/buyume-rakamlari-aciklandi-turkiye-ekonomisi-23-buyudu-1108357749.html
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi 2.3 büyüdü
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi 2.3 büyüdü
Sputnik Türkiye
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T10:08+0300
2026-08-31T10:08+0300
2026-08-31T10:40+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü.2. çeyrek büyümesi belli olduGSYH 2026 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/piyasalarin-gozu-kulagi-bu-saatte-buyume-orani-ne-cikacak-beklentiler-netlesti-1108346845.html
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türkiye, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme, büyüme rakamları
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi 2.3 büyüdü
10:08 31.08.2026 (güncellendi: 10:40 31.08.2026)
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü.
2. çeyrek büyümesi belli oldu
GSYH 2026 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı.