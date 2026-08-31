https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/buyuk-kanyondaki-sel-felaketinde-son-durum-2-kisi-hayatini-kaybetti-yaklasik-15-kisi-kayip-1108382277.html

Büyük Kanyon'daki sel felaketinde son durum: 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 15 kişi kayıp

Büyük Kanyon'daki sel felaketinde son durum: 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 15 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda hafta sonu etkili olan şiddetli ani sel, can kayıplarına ve geniş çaplı tahliyelere yol açtı. En az... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T19:25+0300

2026-08-31T19:25+0300

2026-08-31T19:25+0300

dünya

büyük kanyon

abd

sel

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Büyük Kanyon'un iç kesimlerinde hafta sonu etkili olan sağanakların ardından Bright Angel Creek ve çevresinde ani sel meydana geldi. Ulusal Park Servisi (NPS), selin ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Yetkililer, Colorado Nehri yakınındaki Crystal Rapids bölgesinde 46 yaşındaki bir erkeğin cesedinin bulunduğunu bildirmişti. İkinci kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.NPS daha önce, bölgede bulunan yaklaşık 15 kişinin selin ardından kayıp olabileceğini duyurmuştu. Sel sularının Bright Angel Creek üzerindeki yaya köprülerinin neredeyse tamamını yıkması nedeniyle kanyonun bazı bölümlerine erişimin de kesildiği belirtildi.62 kişi helikopterlerle tahliye edildiSel, Büyük Kanyon'un tabanında bulunan ve kanyonun kenarından yalnızca yürüyerek, katırlarla veya Colorado Nehri üzerinden ulaşılabilen Phantom Ranch çevresinde etkili oldu.NPS'ye göre en az 62 kişi bölgeden tahliye edildi. Park ekipleri ile Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, kayıp kişileri bulmak amacıyla North Kaibab Trail ve Colorado Nehri boyunca helikopterlerle arama yaptı ancak şu ana kadar başka bir kayıp kişiye ulaşılamadı.ABD Ulusal Hava Servisi, cumartesi günü etkili olan dördüncü ve en şiddetli yağış dalgasında yaklaşık 30 dakika içinde 12.7 ila 25.4 milimetre yağış düştüğünü bildirdi.Bölgede bulunan bazı yürüyüşçüler, sel sularının son derece hızlı yükseldiğini anlattı. Bir çiftin, tahliye sırasında yalnızca 15 dakika önce üzerinden geçtikleri köprülerin sel suları tarafından yıkıldığını gördüğü aktarıldı.Sel sırasında bölgede bulunan Parth Desai, üzerine doğru yaklaşık 1.2 metre yüksekliğinde moloz ve su duvarının geldiğini, bunun üzerine kaktüslerin bulunduğu daha yüksek bir bölgeye tırmandığını söyledi. Desai, "Her yerde sel, aniden ortaya çıkan şelaleler, kaya parçaları, çamur ve toprak kaymaları gördük" ifadelerini kullandı.Yeni yağışlar bekleniyorYetkililer, pazartesi günü Büyük Kanyon çevresinde yeni sağanak ve gök gürültülü fırtınaların görülebileceği uyarısında bulundu. Bölgede pazartesi akşamına kadar sel alarmı yürürlükte.Park yetkilileri, yeni yağışların "moloz akıntılarına, kaya düşmelerine ve patika ile nehir koşullarında değişikliklere" neden olabileceğini belirterek ziyaretçileri dikkatli olmaya çağırdı.

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