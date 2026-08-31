https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bursada-dugun-yemegi-sonrasi-367-kisi-hastanelik-oldu-sorusturma-baslatildi-1108361903.html

Bursa’da düğün yemeği sonrası 367 kişi hastanelik oldu: Soruşturma başlatıldı

Bursa’da düğün yemeği sonrası 367 kişi hastanelik oldu: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan 367 kişi hastanelere başvurdu. Hastaların çoğu taburcu... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T11:54+0300

2026-08-31T11:54+0300

2026-08-31T11:54+0300

türki̇ye

bursa

düğün

pilav

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108361952_0:128:1827:1155_1920x0_80_0_0_6887d9b0bf7cf8439e8796ad1d6b9252.jpg

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 367 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, hastaların çoğunun taburcu edildiğini, tedavisi devam eden 23 kişinin ise genel durumlarının iyi olduğunu açıkladı.Olayın ardından gıda ve su numuneleri alınırken, rahatsızlıkların nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat da başlatıldı.367 kişi hastanelere başvurduİl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen sünnet düğününde verilen yemekten dolayı rahatsızlanan 367 kişi, gece boyunca Orhaneli Devlet Hastanesi ile çeşitli hastanelere başvurdu.Orhaneli Devlet Hastanesine başvuran 74 kişi, ambulanslarla merkezde bulunan hastanelere sevk edildi.Tedavisi süren 23 kişinin genel durumu iyiSağlık Müdürlüğü, hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hastaların çoğu şifa ile taburcu edilmiş olup, tedavisi devam eden 23 hastanın ise genel durumları iyidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilerek gıda numunesi alınması sağlanmış ve Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından da su numunesi alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlamıştır."Gıda ve su numuneleri alındıRahatsızlıkların nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde gıda numunesi alındı.Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de inceleme yapılması amacıyla su numunesi aldı. Numuneler üzerinden yapılacak incelemelerle rahatsızlıkların kaynağının belirlenmesi bekleniyor.Düğünde tavuklu pilav ikram edilmiştiOlay, dün Karıncalı Mahallesi’nde düzenlenen sünnet düğününün ardından yaşandı. Düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.Mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan çok sayıda kişi hastanelere başvurarak tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/istanbulun-barajlarinda-son-durum-belli-oldu--2025in-ustune-cikti-1108361283.html

türki̇ye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, düğün, pilav