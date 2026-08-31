https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/buyuk-kanyonda-korkutan-sel-felaketi-20den-fazla-kayip-1108355256.html

Büyük Kanyon'da korkutan sel felaketi: 20'den fazla kayıp

Büyük Kanyon'da korkutan sel felaketi: 20'den fazla kayıp

Sputnik Türkiye

ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Milli Parkı'nda meydana gelen ani sel felaketinin ardından 20'den fazla kişiye ulaşılamıyor. Colorado Nehri'ne... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T07:09+0300

2026-08-31T07:09+0300

2026-08-31T07:09+0300

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Amerika Birleşik Devletleri’nin doğa harikası olarak bilinen kanyonunda kabus dolu anlar yaşandı. ABD Ulusal Park Servisi, Arizona eyaletinin kuzeyinde yer alan dünyaca ünlü Büyük Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde 29 Ağustos'ta aniden patlak veren şiddetli sel felaketi nedeniyle büyük bir krizin patlak verdiğini duyurdu. Sel sularının önüne kattığı çok sayıda ziyaretçi ve çevre enkazının Colorado Nehri havzasına sürüklendiği bildirildi.Colorado Nehri'nde can pazarı: 20 kişiden haber alınamıyorYetkililerden yapılan ilk resmi açıklamada, ani su baskınının ardından şu ana kadar 20'den fazla kişiden haber alınamadığı ve nehir yatağı boyunca arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Olay anında bölgede bulunan 60'tan fazla kişi acil müdahale timleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edilirken, mahsur kalan diğer grupların çıkarılması için de yeni tahliye planlamaları yapılıyor.Turistik tesisler ve nehir aktiviteleri kapatıldıArama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarış yürüttüğü parkta şu ana dek can kaybı ya da doğrudan yaralanma rapor edilmedi. Ancak sel sularının yol açtığı yıkımın boyutunu tespit etmek amacıyla teknik inceleme başlatıldı. Tedbir amaçlı olarak kanyon içerisindeki bazı kritik turistik mekanlar kapatıldı ve Colorado Nehri üzerindeki tüm su aktiviteleri askıya alındı.

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